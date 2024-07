“Una campaña no se puede basar en Astesiano. Hablar de Astesiano ya no vale la pena”, expresó el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano en rueda de prensa en la Unidad 19, en Florida, tras obtener una salida transitoria con posibilidad de quedarse a dormir fuera de la prisión, habilitada desde las 8.00 de este sábado hasta las 18.00 del domingo.

Este sábado Astesiano dijo que hoy en día es “un antipolítico total”. De todos modos, manifestó su molestia con Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, debido a que habló de él en un medio de comunicación. “Dijo que Astesiano no era nadie en el gobierno. En el gobierno yo no era nadie, pero sí me molesta que Ripoll salga a hablar de mí”, indicó.

“Después de dos años de que estoy privado de libertad, que la campaña se base en Astesiano; ir a un programa, hablando 30 minutos de Astesiano. Yo no digo que ella hizo un curso intensivo en el Batallón 14 de Infantería. Yo no me meto con ella. Creo que hay que darle oportunidades a la gente que está privada de libertad. Ella, como candidata a vicepresidenta de la República, tiene que apostar a esto, a la rehabilitación de las PPL [personas privadas de libertad]. Acá tenemos funcionarios, operarios, psicólogos que todos los días nos están tratando, y que una candidata a la vicepresidencia salga a hablar de nosotros, de privados de libertad, a dos años ya… Yo creo que la gente quiere saber otra cosa”, expresó.

El exjefe de seguridad de Presidencia también reaccionó ante una intervención pública de la exfiscal y ahora integrante del Partido Colorado Gabriela Fossati, quien habría expresado que él estaba enojado por el acuerdo abreviado que cerró con la fiscalía. “No, yo no estoy enojado. Ella también que hable de mí cuando me escuche a mí decir algo de ella”, comentó y, previa inflexión, agregó: “Yo lo que digo es que a Gabriela la tienen que cuidar. Veo que no está pasando por un buen momento. Hay que cuidarla, creo”. Según apuntó, es algo que él mismo le advirtió a la exfiscal en una audiencia.

La vida de Astesiano en la cárcel

Astesiano contó que avanza con los estudios en enseñanza media y que asiste a sesiones con una psicóloga, que juega un rol importante para poder sobrellevar el eterno retorno de su caso en los medios de comunicación.

“A las 6.00 te levantás, prendés la radio, y hasta las 2.00 de la mañana con las murgas. Y siempre te acostás pensando que pasa el carnaval y termina, que pasa esto y termina, y que pasa la elección interna y termina; y [mi caso] no termina nunca. ¿Y ahora la candidata a la vicepresidencia hablando de mí? No seas malo. Pienso que hay otros temas que a la gente le interesan más”.

Astesiano aseguró que el fin de semana tomará una decisión frente a las constantes menciones de su caso en la prensa. “Es claro que va a haber un cambio, porque me han pegado de todos lados”, dijo. “Una vez escuché a alguien que decía ‘duro con las ideas, suave con las personas’. Creo que conmigo no valió eso desde el propio partido de gobierno. Por eso voy a tomar una determinación este fin de semana”, enfatizó. “Si hablo algo, lo voy a hablar en la Justicia. Tengo derecho a limpiar mi nombre”, concluyó.