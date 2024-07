Humberto Allende, alcalde de Cerro de las Cuentas por el Partido Nacional, fue condenado este martes por violar a una mujer de 77 años en 2019. Allende renunció a su partido tras ser imputado en abril de este año por el delito de abuso sexual. Como la defensa apeló, se dispuso su prisión domiciliaria con tobillera electrónica, a la espera de que un tribunal de apelaciones defina su situación procesal.

Tras la audiencia de condena, Allende salió solo del Juzgado de Melo, Cerro Largo, y en la puerta amagó con agredir a la periodista Valeria Coronel. Luego, el hombre continuó su marcha y se subió por su cuenta a un patrullero que lo esperaba. En ningún momento los policías presentes mediaron en su tránsito ni ante la posible agresión a la periodista.

Con insultos a la prensa.



Así se retiraba el alcalde Humberto Allende desde el juzgado de Melo tras ser condenado por abusó sexual agravado y lesiones personales. pic.twitter.com/wEp6vlexxi — Silvia Techera (@stecheraoficial) July 23, 2024

Tal como se puede ver en el video que subió a sus redes la periodista melense, el condenado no tiene medidas de seguridad como corresponde a los detenidos. No está esposado y la custodia no está próxima. Es por esto que el Ministerio del Interior abrió una investigación de urgencia para determinar responsabilidades al respecto.

El senador del FA Charles Carrera hizo un pedido de informes

El senador del Frente Amplio Charles Carrera dijo en una rueda de prensa que les llamó la atención “la impunidad con la que se manejó esta persona al salir del juzgado”. “Salió sin esposas y tomando esta actitud [la de intentar agredir a una mujer]. La pasividad de la Policía [llamó la atención]”, dijo. Por eso, “hicimos un pedido de informes al Ministerio del Interior, porque queremos saber realmente cuál es el protocolo que se aplica ante estos casos y que no haya actuado la Policía”.

“Acá, sin lugar a dudas, hay una responsabilidad del mando”, afirmó Carrera, y agregó que “hay una responsabilidad de las autoridades judiciales que tienen que intervenir en estos casos”. Para el senador, este es un “claro ejemplo de la falta de profesionalidad de la Policía” y “por eso es tan importante la responsabilidad del mando sobre la fuerza”. Es decir, “qué protocolo se está aplicando ante esta situación”.

“Realmente, con la impunidad que actuó esta persona ayer nos llama totalmente la atención”, reiteró. “El Ministerio del Interior siempre actúa tarde”, criticó Carrera, a la vez que cuestionó “qué investigación va a hacer si todos nosotros vimos el accionar de esta persona ante las cámaras”. “Lo que hay que hacer es actuar: llamar a la responsabilidad al Jefe de Policía de Cerro Largo y -¿por qué no?- dar cuenta a la Justicia”, manifestó.

El senador reflexionó sobre si “podemos permitir que una persona salga condenada de un juzgado con la calificación de un delito tan grave como la violación en esa actitud”. “No lo podemos permitir”, sentenció.

“Esas investigaciones pour la galérie a nosotros no nos sirven. Nosotros lo que queremos saber es cuál es el protocolo y cómo se va a actuar; y que no vuelva a pasar, porque eso es una muy mala señal para la población en su conjunto”, sentenció. Para Carrera, esta situación “es una más del Partido Nacional”.

“Esta persona está en una lista del actual intendente y está en una lista del senador Sergio Botana”, indicó el senador, quien agregó que “el Partido Nacional tiene que actuar de una forma diferente, porque esta persona ya renunció al Partido Nacional y los ámbitos de conducta no actúan”. “Lo que hay que cambiar es el accionar del Partido Nacional y que se haga responsable de las personas que pone en la listas y en los lugares de definición de las políticas públicas, porque, en definitiva, lo que termina pasando es que esto daña a la población en su conjunto”, concluyó.