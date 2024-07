Una mujer de 74 años fue asesinada en su casa en Rocha. Su cuerpo fue encontrado por la Policía. Estaba amordazada y fue prendida fuego. La víctima, que era maestra jubilada, tenía colocado un dispositivo electrónico por una situación de violencia doméstica con su expareja, un hombre de 85 años.

Se analiza si el responsable del crimen es el agresor ya que, según informó Subrayado, el sistema no reportó ninguna alerta de acercamiento. No se descarta que la mujer haya sido asesinada por otra persona y que el caso no tenga relación con la situación de violencia doméstica.

La Fiscalía de Rocha investiga el caso.