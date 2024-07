Fabricio Ríos, dirigente del Sindicato de Policía Nacional (Sipolna), ex Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) falleció este jueves en un entrenamiento sobre técnicas y tácticas policiales del sindicato. Quienes estaban presentes contaron que estaban realizando un ejercicio de ingreso y despeje de habitación cuando una de las alumnas disparó de forma involuntaria y lo hirió en el pecho.

El Sipolna emitió un comunicado en el que los dirigentes plantearon que “sin dudas es un momento devastador para el movimiento sindical policial”. “Hemos perdido al fundador de nuestro sindicato, Fabricio Ríos, actualmente ocupando el cargo de secretario general”, indicaron.

“No hay consuelo, no hay palabras que alivien el dolor de sus familiares, amigos y compañeros. Quedan muchas incógnitas de cómo sucedió y un sabor amargo porque Fabricio tenía mucho camino por recorrer y mucho más trabajo por hacer por todos los policías”, agrega el texto.

“La defensa de los derechos de sus compañeros era su vida, su convicción, y trabajó para este sindicato hasta su último día”, resaltan sus compañeros. “Fabricio Ríos fue un gran dirigente sindical, un buen amigo y el vacío que deja es muy grande. Desde Sipolns honraremos su memoria y continuaremos con su legado, trabajando con el mismo esfuerzo y compromiso por la familia policial”, concluyeron.

El Ministerio del Interior informó que el entrenamiento del sindicato policial no contaba con el aval institucional y que no está permitido el uso de armas reglamentarias, municiones ni sedes policiales para ninguna de estas actividades no institucionales.

La policía que realizó el disparo está en calidad de indagada en una investigación que es llevada adelante, por el momento, por la Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno, a cargo del fiscal Diego Pérez. Se analiza si se trató de un homicidio culposo.