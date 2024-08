César, quien se encuentra en situación de calle, estaba durmiendo en una carpa en el Centro de Montevideo cuando fue abordado por una decena de policías que lo quitaron del lugar por la fuerza, rompieron su refugio, se llevaron sus pertenencias y lo trasladaron detenido para constatar lesiones. Estuvo unas horas detenido en la Seccional 3ª y luego fue liberado.

Varios vecinos se acercaron cuando se estaba llevando a cabo el operativo y pidieron que lo dejaran en el lugar. Sin embargo, fue trasladado esposado y por la fuerza junto con su perro, Toby. La filmación del procedimiento se viralizó en las redes sociales.

Según contó César a MVD Noticias, tiene 61 años, trabajaba como bombero y está en situación de calle desde hace un año. Tras recuperar la libertad, volvió al mismo lugar que habitaba, donde vecinos lo esperaban con frazadas y abrigo.

“Como se ve en el video, vinieron violentamente, me metieron en un patrullero, lo único que me dejaron fue un pantalón, un buzo y las medias”, relató, y resaltó que lo dejaron descalzo. “Si hoy estoy vestido es porque los vecinos me dieron todo lo que tengo aquí”, afirmó.

César contó su peripecia entre la constatación de lesiones y la detención: “La impotencia que uno siente… Y no me pongo en víctima, [pero] tengo 61 años y tengo EPOC, me tiraron todos los medicamentos. ¿Qué pasa ahora si yo me atacó? Tengo cinco broncodilatadores por algo”, planteó. El hombre también contó que pasó por varios refugios del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene varios episodios de salud producto de su enfermedad.

La IM no ordenó el retiro, afirman desde la comuna

En diálogo con el citado medio, dijo que la Policía procedió por “ley de faltas, por la Intendencia [de Montevideo, IM]”. Sin embargo, según dijeron fuentes de la IM a la diaria, la comuna no tuvo “nada que ver” ni solicitó el retiro del hombre.

Explicaron que, como dijo César, el procedimiento se realizó por la ley de faltas. Por lo tanto, “a las personas las detiene el Ministerio del Interior (MI)” y “sólo pueden ellos cumplir con esa ley y aplicar la fuerza”. Es así que “la decisión y las órdenes fueron de ellos”, aseguraron.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Bettiana Díaz hizo un pedido de informes al MI sobre el procedimiento. En su cuenta de X, Díaz expresó que el motivo del pedido es “conocer los protocolos de actuación policial para retirar a la gente en situación de calle de la vía pública” y “saber bajo qué criterio definieron asignar más de diez policías al operativo”. “No puede ser la regla”, sentenció.

Hoy presenté un pedido de informe al @Minterioruy para conocer los protocolos de actuación policial para retirar a la gente en situación de calle de la vía pública y para saber bajo qué criterio definieron asignar más de 10 policías al operativo de ayer. No puede ser la regla. https://t.co/iLO61oug9O — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) August 23, 2024

En el pedido, al que tuvo acceso la diaria, Díaz hace tres preguntas: “¿Cuál es el protocolo de actuación vigente en el MI para la Policía Nacional en el marco de la aplicación de medidas para retirar personas en situación de calle?; “¿cómo y bajo qué criterios se define la cantidad de efectivos policiales a participar en estos operativos?”; y “¿por qué motivo a la persona se la retira esposada?”.

La ley de faltas castiga pernoctar o acampar El artículo 14 de la ley de faltas, aprobada en 2013, establece la ocupación “indebida” de espacios públicos como una falta y define que quien “ocupe espacios públicos acampando o pernoctando en​ forma permanente” será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario "si, habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud, por parte de la​ autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma". Plantea a su vez que, siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente.

