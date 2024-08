Poco antes de que el fiscal de Corte, Juan Gómez, retomara sus funciones, la fiscal Mónica Ferrero, que lo suplió durante su licencia, rechazó la solicitud de una pericia internacional al celular del exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, según informó el semanario Búsqueda este jueves.

El pedido lo realizó la fiscal a cargo del caso Astesiano, Sabrina Flores, a mediados de julio, mientras que la resolución de Ferrero fue adoptada el 19 de julio. Por esta situación, este jueves Flores se reunirá con Gómez para plantear nuevamente el tema, consignó el semanario.

La solicitud de una pericia internacional se funda en la necesidad de acceder a tecnología que no existe en el país y así poder recuperar información borrada del dispositivo. Entre ellos, otros posibles intercambios con Luis Lacalle Pou.

La medida se sustenta en una captura de pantalla de un diálogo entre el presidente y su excustodio, de la que dio cuenta el periodista de la diaria Lucas Silva en su libro El caso Astesiano. Gracias a esa captura se pudo evidenciar que Lacalle Pou estaba al tanto de un operativo policial que lideró Astesiano contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Este intercambio no aparece entre la información recuperada del celular incautado a Astesiano en setiembre de 2022 en la residencia de Suárez y Reyes, cuando la exfiscal Gabriela Fossati era la encargada del caso.

La decisión de Fossati de excluir los chats entre Lacalle Pou y Astesiano quedó plasmada en una orden de actuación que envió al Ministerio del Interior el 3 de octubre de 2022.

La ahora militante del Partido Colorado exhortó en aquel momento a la Policía Científica a que utilice “todas las herramientas que estén a su alcance” para recuperar los “mensajes borrados” del celular Samsung Galaxy, con “excepción de los mensajes, audios y videos que haber intercambiado con el señor presidente de la República (a los que no se permite el acceso)”. Esas palabras de Fossati también están citadas textuales en un documento que la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional remitió, junto al teléfono celular, al entonces director de Científica, Favio Quevedo.

El Samsung Galaxy S21 de color negro que Astesiano entregó a los funcionarios de Inteligencia la noche de su detención se encuentra bajo custodia de Policía Científica, en el Ministerio del Interior. Astesiano tenía otros dos teléfonos celulares que no fueron incorporados a la carpeta de fiscalía: un iPhone de Presidencia que usaba principalmente durante las misiones oficiales al exterior y otro aparato que la Policía no logró incautar, ya que no estaba en el domicilio donde se realizaron allanamientos.