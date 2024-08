El integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) Raúl Viñas, denunciante en el juicio de acceso a la información pública contra el Estado para conocer el contenido del memorando celebrado el 28 de febrero con la empresa de capitales chilenos Highly Innovative Fuels Global (HIF Global) para la instalación de una planta de combustible sintético a partir de hidrógeno verde en Paysandú, reclamó a la Justicia que imponga una sanción económica contra el Estado por incumplimiento de la sentencia, que condenó al Estado a entregar la información requerida.

En el documento entregado al juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Gandini, Movus reclama una multa de cuatro unidades reajustables por cada día de incumplimiento, habida cuenta de que el 26 de junio Gandini dispuso que el Estado entregue toda la información ambiental del contrato y, sin embargo, los representantes estatales entregaron otro documento, con fecha anterior al contrato firmado.

Ante el incumplimiento, el juez Gandini dispuso un nuevo plazo de diez días para la entrega de la documentación, que venció el 15 de agosto. Además, señalan que la sentencia de Gandini no fue apelada por los representantes del Estado.

“Del memorando se dijo, como vana justificación para no publicarlo, que era inocuo y que no incluía compromisos para la República. Siendo así, no se entiende que el Poder Ejecutivo haya llegado al extremo de incumplir una sentencia judicial para mantenerlo fuera de la vista del público”, sostuvo la organización en un comunicado publicado en la tarde del martes.