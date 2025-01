La situación en el rubro de venta de bonos ganaderos está cada vez más complicada. A las crisis desatadas durante el segundo semestre de 2024 con el Grupo Larrarte y República Ganadera -en ambos casos con denuncias ya tramitadas a nivel judicial- se suma ahora una creciente incertidumbre en relación a Conexión Ganadera, el actor más relevante del sector.

En los primeros días de enero, un grupo de socios de Conexión Ganadera inició contactos con abogados para analizar posibles acciones penales, tras constatar incumplimientos en el pago de sus inversiones. “Nos han contactado varios inversores (de Conexión Ganadera) que ya tienen sus contratos vencidos; a ellos debieron reintegrarles su inversión con intereses en los primeros días de enero, y no lo hicieron”, confirmó a la diaria el abogado Juan Pablo Decia, uno de los profesionales que estuvo más activo en las denuncias contra Grupo Larrarte y República Ganadera.

En estos últimos días, señaló Decia, los responsables de Conexión Ganadera suspendieron reuniones que habían agendado con inversores, que esperaban recibir “explicaciones a nivel individual, como correspondería en estos casos”. “Una reunión grupal es absolutamente inconducente, las realidades no son las mismas. Estos negocios merecen una explicación personal para cada caso concreto”, remarcó el abogado.

Este miércoles 15, Conexión Ganadera convocó a sus “socios y amigos” a una reunión virtual para el próximo 23 de enero y decidió cerrar su oficina en Montevideo hasta ese día, informó El Observador y confirmó la diaria. La empresa transmitió a los inversores que frente a la “situación informativa actual” -en la última semana, tanto El Observador como el semanario La Mañana publicaron notas sobre la situación- se resolvió adelantar la fecha del encuentro, originalmente previsto para el 29 de enero.

El cierre temporal de la oficina capitalina, explica el comunicado, se debe a que “todos los recursos humanos” estarán concentrados en entregar “información lo más exacta posible” sobre la situación de la empresa.

Una comunicación anterior de Conexión Ganadera con los socios, enviada el lunes 13, ya adelantaba que a nivel interno se estaba realizando una “actualización de la situación económica, financiera y de gestión productiva” con la intención de transmitir “tranquilidad a nuestros inversores”. “Nuestro objetivo es cumplir como siempre hemos hecho en estos 25 años”, remataba esa nota de Conexión Ganadera, a la que accedió la diaria.

El abogado Decia, sin embargo, no es tan optimista. En su opinión, hay “muchos puntos de contacto” entre la situación actual de Conexión Ganadera y la que se vivió durante 2024 con Grupo Larrarte y República Ganadera. En este caso, según dijo, la empresa le pidió a algunos inversores un plazo de entre 30 y 45 días para cumplir con sus obligaciones y hay indicios de que “tampoco se compraba el ganado que se decía que se iba a comprar”.

Hasta ahora, informó Decia, no se han presentado denuncias penales contra Conexión Ganadera pero los inversores analizarán esa posibilidad luego de la reunión del 23 de enero. En las denuncias contra Grupo Larrarte y República Ganadera, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, investiga posibles delitos de estafa, apropiación indebida y lavado de activos.

Uno de los directores de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, falleció el 28 de noviembre en un accidente de tránsito en ruta 5. Un día antes, se había manejado en forma pública la posibilidad de que Conexión Ganadera cooperara con la “gestión productiva” de República Ganadera, empresa que finalmente se presentó a concurso de acreedores voluntario (está prevista una reunión con acreedores y la Liga de Defensa Comercial para este viernes 17).

¿Cómo funciona el negocio de los bonos ganaderos?

El semanario La Mañana publicó este miércoles un informe con datos sobre el tipo de negocios que ofrecían estas empresas que captan inversiones para la compra de bonos ganaderos, bajo el compromiso de pagar una renta fija anual o semestral. En el caso de Grupo Larrarte se ofrecía una rentabilidad anual de hasta 11,8%; República Ganadera proponía un 9% y Conexión Ganadera 8% (bajó a 7% a partir de 2022).

Conexión Ganadera ofrecía cuatro “productos” diferentes a sus socios. El monto mínimo para participar en un negocio son 15.000 dólares; en ese caso (inversiones en terneros) la renta fija anual es de 7% y los contratos se renuevan cada seis meses. En las inversiones de ganado para engorde el monto mínimo son 20.000 dólares, con plazos de entre 12 y 18 meses, y rentabilidad de 8%. En el caso de los animales de cría (vacas preñadas o recién paridas) se ofrecía un bono ganadero que se renueva cada dos años; la inversión mínima eran 25.000 dólares y la rentabilidad anual llegaba a 9%. Finalmente, el llamado “pool ganadero” requiere una inversión mínima de 50.000 dólares, con contrato a dos años y una rentabilidad anual variable (entre 9% y 11%).

El 4 de octubre, Conexión Ganadera realizó una actividad con sus socios en el establecimiento La Baguala, para celebrar los 25 años de su fundación. Se ofrecieron cortes de carne de la marca Stradivarius, una línea de negocios que la empresa lanzó bajo la consigna “desde la genética al plato”. Ese día, el director y socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, se refirió por primera vez a las denuncias por estafa que empezaban a presentarse contra Grupo Larrarte, una empresa “que ha defraudado al negocio”.

Con la intención de “buscar el medio vaso lleno” de una incipiente crisis, Carrasco visualizaba una oportunidad “para saber quiénes se portan mal pero también quiénes se portan bien” en este negocio. “Es interesante comprobar que alguien que nos copia y que se porta mal, solamente dura tres años. Nosotros hace 25 años que estamos con cero falta. Y estamos en una posición incómoda, porque lo sabemos desde el día 1. Este país es chico y nos conocemos todos”, manifestó Carrasco, en referencia a las presuntas maniobras del Grupo Larrarte que el diario El Observador había denunciado unos días antes.

Carrasco comparó la situación que se vislumbraba en el rubro con las “extraordinarias ganancias” de la compañía Cirque du Soleil. “Uno mira los números que tiene, con 40 artistas que facturan 40 millones de dólares, y la primera tentación es poner otro Cirque du Soleil igual. Pero si no tengo a los artistas me va a ir mal. Le va bien sólo al Cirque du Soleil, no a las copias”, comparó el director de Conexión Ganadera.