El Ministerio del Interior está tratando de contactar al empresario Fernando Cristino por la fiesta que realizó en el shopping Oh! La Barra, según informó FM Gente y confirmó la diaria con fuentes de la cartera.

Desde el ministerio aclararon que la Jefatura de Policía de Maldonado requirió localizar al organizador de la fiesta, dado que, en principio, se habría realizado sin la autorización correspondiente a eventos de ese porte.

Las fuentes explicaron que la Dirección General de Fiscalización de Empresas actuó de oficio en el caso para realizar el control sobre el personal de seguridad que trabajó en el evento e hicieron hincapié en que este tipo de controles son de rutina en la temporada estival, pero el caso trascendió por tratarse de Cristino y el exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano.

De confirmarse el trabajo de Astesiano, que se habría desempeñado como jefe de seguridad del evento, el Ministerio del Interior podría multar a Cristino -o a quien figure como organizador del evento- con una multa de 200.000 pesos, dado que Astesiano no figura como guardia habilitado en el registro de la Dirección General de Fiscalización de Empresas. Las fuentes subrayaron que no hay una orden de detención ni una investigación penal contra el relacionista público.

En el evento, que se realizó para conmemorar los diez años del shopping, participaron Carolina Pampita Ardohain, Wanda Nara, Barby Franco, Fernando Burlando, Lio Ferro, Karina Jelinek, Marcos Ginocchio, Rosina Beltrán, Ana Rosenfeld, Floppy Tesouro y Luciano El Tirri.

En las últimas horas la organización de la sociedad civil Juntas Podemos, que se dedica al apoyo de pacientes oncológicos, se desmarcó del empresario, que había anunciado, en el evento del shopping, una asociación con la organización no gubernamental. Sin embargo, aclararon que la propuesta no era una asociación, sino que Cristino iba a colaborar con lo recaudado en los eventos del verano. No obstante, puntualizaron que no se llegó a firmar nada.

Según supo la diaria, ante la falta de respuesta de Cristino y tras unas declaraciones realizadas luego de un incidente que protagonizó en la casa La Maison, que alquiló por la temporada, la organización decidió desistir del vínculo con el empresario.