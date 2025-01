Policías denunciaron la faena de la Jefatura de Policía de Florida y fueron sancionados por el jefe de Policía de Florida, Daniel Romero Appolonia, según informó el periodista Eduardo Preve. En la denuncia se plantea que el matadero estaba autorizado para faenar vacas, pero también los hacían faenar cerdos, lo que se respalda en imágenes que difundieron, en las que se puede ver los animales muertos. Los policías también denunciaron que se usan máquinas incautadas a privados para los procedimientos de “faenas clandestinas”.

Según consignó Preve, la carnicería tiene unos 200 usuarios que son policías en actividad y retirados. El periodista señaló que se hacen traslados de la mercadería fuera de las exigencias sanitarias y sin controles, lo que también fue respaldado por imágenes.

Finalmente, se informó que la faena se hace a varios kilómetros de Florida en una chacra policial y desde ahí llevan la carne a la carnicería en la ciudad, en una camioneta no apta para transporte de carne.

Los policías dijeron que después de que se hizo pública la denuncia Romero tomó represalias contra ellos. Como prueba aportaron un audio del jefe de Policía de Florida que grabaron en el que se expresa al respecto: “Ustedes fueron generando una situación de desabastecimiento de carne para el sábado, ¿para qué? Para después intentar no trabajar más el sábado y pretender imponernos otras condiciones que bastante toleré; de que nos amenazara, de que nos quisieran apretar con que se iba todo. Demasiado lo toleré, demasiado, demasiado. En otro comando, en otra jefatura, a usted le pegan un boleo en el orto a los cinco minutos y salen a heder por ahí”.

Agregó, en referencia al policía al que estaba sancionando: “De todo eso es responsable usted. Yo, por eso, a usted no lo quiero más en la carnicería, no [lo] quiero ver ni pintar, ni pintado acá, más confirmando que es un pésimo líder, que pretende llevar a sus compañeros a una situación que les causa perjuicio, porque ahora van a tener que salir a viajar a una carnicería. Usted los aprieta a ellos, como usted no va a estar en una carnicería, para que ellos tampoco estén. Los aprieta pidiéndoles una lealtad, que no veo por qué tienen que ser de esa naturaleza, la lealtad, porque usted los llevó a esta situación”.

“Usted empujó a todo el mundo a esta situación. No sólo que empujó a ellos a esta situación, sino que usted pensaba que la jefatura iba a cerrarse si la carnicería cerraba. La jefatura no cierra. Usted lo que generó es que un montón de compañeros suyos que se veían beneficiados con los ingresos que tenía la jefatura, que tenían aire acondicionado, que tenían jarra eléctrica, que tenían frigobar, no van a tener más eso. Van a trabajar a cara de perro con lo que hay, por la pobreza que tienen todas las demás jefaturas. O sea, todas las demás jefaturas trabajan como pueden, con las comisarías todas despintadas, hay que rellenar esos pedazos, no tienen una silla donde sentarse. Bueno, así va a empezar a trabajar la Jefatura de Policía de Florida en adelante”, cerró Romero.

El Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) emitió un comunicado en el que solicitó la renuncia del jefe de Policía de Florida y todo su comando. A su vez, hicieron un “llamado a responsabilidad del nombramiento de dicho jefe”.

Según indicaron, “si las seccionales están despintadas o venidas a menos, es responsabilidad de los mandos políticos y policiales, no del personal subalterno, trabajadores estos últimos, que hacen posible que las cifras de los delitos caigan y se puedan realizar conferencias de prensa anunciando dicha caída”.

Desde Sidepac afirman que “hoy nos encontramos con una Policía Nacional deteriorada y venida a menos que necesita urgentemente un giro de 180 grados, comenzando por su cúpula principal”.