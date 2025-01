Este jueves se supo que José Azambuya continuará al frente de la Policía Nacional en el próximo gobierno. También se mantendrá en el cargo de subdirector ejecutivo Efraín Abreu, por lo que la cúpula policial sugiere que habrá una continuidad.

Este viernes el presidente electo, Yamandú Orsi, habló al respecto. Según recordó, algo que “dijo en campaña” es que hay que tener “mucho respeto al nivel técnico del Ministerio del Interior”, algo que reiteró “una y otra vez”. Mencionó que trabajó “durante muchos años con gente que hoy está al frente de la Jefatura de Canelones, que también trabajó en el período anterior de gobierno del Frente Amplio”. Entonces, “esto no es blanco o negro”, aclaró, “sino que la gente que sabe, la gente que está, tiene que seguir aportando”.

“No podemos seguir partidizando y politizando un tema tan complicado”, enfatizó. “Lo dije en campaña, por eso puedo decirlo ahora también: la gente que está formada y que tiene aporte para hacer [va a estar], desaprovechar esos aportes me parece un error grave”.

Consultado sobre si, además de Asambuya, hay otros jerarcas policiales que van a continuar, afirmó que supone que sí y que será más que nada a nivel de las jefaturas. “Todavía no lo hemos hablado mucho, pero son más las permanencias que los cambios”, sostuvo. Y explicó que eso es “porque en realidad ahí estamos hablando de un nivel técnico absoluto, salvo en un caso que tiene más bien que ver con un asesoramiento [el de Diego Sanjurjo], el resto son todo personal técnico que a mí me merece respeto, porque estudiaron para el tema y una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa”. “El nivel político es una cosa y el nivel técnico es otra cosa”, remarcó.

Consultado sobre si los cambios en el Ministerio del Interior serán en las políticas que se aplican, contestó: “Por supuesto en la conducción política también, obvio. Pero jamás me escucharon y voy a decir que la culpa es de tal o de fulano o de mengano. Encontrar un cabeza de turco para un tema tan delicado me parece que es desviar la discusión y bajar el nivel de la discusión en un tema tan complejo”.

Sobre si es una señal hacia el oficialismo de que “se va por el buen camino”, Orsi respondió: “Interprétese como se quiera”. “Yo siempre critiqué lo que tenía para criticar. Que cuando estamos hablando de la seguridad y la vida de nuestra gente, acá no estamos hablando de porcentajes. Y no es un tema de competir a ver quién logra el porcentaje. No, no, esto es mucho más complejo. Porque ha cambiado el delito, ha cambiado el nivel de violencia y quien sufre es la gente. Entonces, el que quiera interpretar eso que lo interprete”.

Repitió: “Lo que funciona hay que dejarlo. Y, por supuesto, hay que tener cambios en la política carcelaria. Eso lo sabemos todos. Incluso hay que trabajar bastante más, más coordinadamente con otras reparticiones del Estado”, concluyó.