El juez de Concurso de primer turno Leonardo Méndez decretó la intervención de Conexión Ganadera a pedido de los abogados de algunos acreedores, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la causa. El interventor comenzará a trabajar este miércoles junto al Ministerio de Ganadería para ubicar el ganado que, según los papeles, está en varias zonas del país.

La medida -que no implica el llamado a concurso ni la definición de un síndico- busca comenzar a verificar si los animales existen y en qué condiciones se encuentran, además de preservar el activo de Conexión Ganadera, que se estima en unos 150 millones de dólares, unos 250 millones menos de los que debería tener.

Según explicó uno de los abogados demandantes, el abogado interventor, que trabaja con un equipo especializado, tiene potestades para coadministrar y tomar medidas para la preservación del ganado y puede que continúe como síndico, una vez que la Justicia defina el concurso de acreedores.

Días atrás, varios inversores recibieron la advertencia del contador de Conexión Ganadera, Ricardo Giovio, de que podrían tener dificultades para acreditar su condición de inversores y acreedores de Conexión Ganadera, en la medida en que los contratos que firmaron plantean una modalidad de pago distinta a la que figura en el contrato y que existen muchos casos en los que no están dadas las condiciones para realizar la trazabilidad del dinero, dado que se realizaron pagos en efectivo.

Según explicaron a la diaria fuentes allegadas al caso, Conexión Ganadera y las otras empresas que realizaban este tipo de operaciones, como el Grupo Larrarte y República Ganadera, estaban por fuera de los requerimientos establecidos por el Banco Central del Uruguay para el funcionamiento de las instituciones de intermediaciòn financiera, por lo que tenían margen para recibir el dinero sin las exigencias de trazabilidad que ahora sí exigirá la Justicia para verificar a los acreedores.

Como en el proceso de concurso las decisiones las toman los acreedores por mayoría, en función del monto de sus créditos, la ley tiene un estricto sistema de verificación de créditos que busca evitar que la compañía en quiebra actúe en connivencia con un falso acreedor que ostente la mayoría de los créditos y pueda dominar las decisiones del proceso.

En esa parte del proceso, no basta con que el acreedor exhiba el contrato con Conexión Ganadera, sino que tiene que demostrar que efectivamente el dinero llegó a la compañía. Si bien en el caso del efectivo podría mostrar los documentos de retiro bancario, debe restablecerse todo el camino del dinero, sin ningún tipo de inconsistencia, por lo que se estima que los acreedores que logren esta verificación serán una parte de los inversores de Conexión Ganadera, restando también aquellos que decidan inhibirse del reclamo por no poder justificar el origen de los fondos, algo que trasciende el objeto del proceso pero incide en las condiciones para reclamar.

“La cláusula 2 de los contratos donde se dice la forma de cómo se integran los fondos prevé la modalidad de transferencia, lo cual es lógico, pero dice a la cuenta de Conexión sin indicar ni banco ni número de cuenta, y además -esta es la clave- realizada antes de este acto. No creo equivocarme si digo que un número importante de esas transferencias no se realizaron y que los fondos fueron provistos de otra forma. Es muy lamentable que si esto es así, esos inversores -también genuinos- no van a poder verificar. Por eso mi mejor consejo para todos es que vayan juntando toda la información con la historia de la colocación de cada uno”, escribió Giovio a un grupo de inversores.

Grupo Larrarte admitió desviar los fondos de los inversores

Este martes el periodista Eduardo Preve divulgó la declaración de Jairo Larrarte, quien se responsabilizó de la decisión de la empresa de utilizar los fondos captados para la compra de ganado para otros rubros de la empresa, sin avisar a los clientes. “La empresa toma la decisión, fue una decisión que tomé yo. Esos capitales se vuelcan a todo el sistema productivo que tiene la empresa, eso fue lo que aconteció. No se le da información directa al cliente, pero fue lo que pasó”, expresó Larrarte.

La declaración fue realizada ante la fiscal adscripta de Flagrancia de 12° turno, Carolina Rico, quien comenzó a investigar el caso al inicio de la causa. La investigación penal, debido a los montos que involucraba, pasó a la fiscalía de Delitos Complejos de primer turno, de Alejandro Machado, pero el fiscal se excusó y fue subrogado por el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

Si bien alguno de los denunciantes planteó la posibilidad de que Rodríguez también se excuse, desde la fiscalía confirmaron a la diaria que continuará.