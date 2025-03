El gerente general de Conexión Ganadera, Martín Bartol, declaró este miércoles ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en la causa que investiga a los responsables de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral por apropiación indebida y estafa. También declararon ante el fiscal Rodríguez, Diego Quiroga, encargado de la trazabilidad y movimientos de ganado en la empresa, y el contador contratado luego del quiebre de Conexión Ganadera, Ricardo Giovio, quien declaró en calidad de testigo.

Fuentes judiciales informaron a la diaria que Bartol dijo al fiscal Rodríguez que tenía “poco contacto” con el socio fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, y que casi no conocía a su esposa, Daniela Cabral. Bartol declaró que él le facturaba directamente a la empresa encargada de administrar el ganado, Hernandarias XIII y que su jefe directo era Carrasco. En cuanto a la falta de ganado y las diferencias entre lo registrado y el ganado existente, dijo que por el tipo de tarea que realizaba, centrada en la producción ganadera, no tenía posibilidades de saber que los registros no coincidían con la realidad.

Martín Bartol, hermano del exministro de Desarrollo Social Pablo Bartol, comenzó a trabajar para Conexión Ganadera en enero de 2003 y desde febrero de 2016 es gerente de operación en Del Terruño SRL, la empresa a cargo del proyecto Stradivarius, que fue una de las tres empresas intervenidas, junto a Etranil SA y Bamidal SA, por el juez de Concurso Leonardo Méndez.

Por su parte, Diego Quiroga dijo que era empleado de Conexión Ganadera y que se encargaba de la trazabilidad del ganado y que, una vez que las vacas llegaban al campo de los tomadores, él subía el registro en la División de Contralor de Semovientes y el Sistema Nacional de Información Ganadera. En tanto, Giovio, que pese a ser convocado como testigo, declaró junto al abogado Juan Raúl Wiliman, explicó cuál fue su rol como contador de Conexión Ganadera, convocado especialmente para resolver la situación generada por el llamado a concurso de acreedores. En sus declaraciones, Giovio dio detalles de su trabajo y dijo que en el momento en que asumió tenía expectativas de que la situación pudiese resolverse a través de un acuerdo entre privados.

La denuncia presentada por asociación para delinquir y encubrimiento contra Bartol, Quiroga y el gerente operativo Rodolfo Flores se fundamenta en que, por los cargos y el lugar en la estructura del negocio que ocupaban, no podían desconocer las maniobras de Conexión Ganadera. La fiscalía también investiga una cuenta bancaria en Andorra vinculada a Conexión Ganadera y a Del Terruño LLC.

La indagatoria, que este miércoles se extendió por más de cinco horas, continuará el próximo lunes con la declaración de Maximiliano Rodríguez, el responsable de la administradora de ganado Pasfer SA. Fuentes judiciales señalaron a la diaria que Rodríguez declarará como indagado ante el fiscal, dado que la investigación penal apunta a conocer su rol en las maniobras tendientes a ocultar el ganado y desviar los fondos de los inversores.

“El ganado tuyo está”

Una de las denuncias a las que accedió la diaria señala a Rodríguez como el responsable de los animales y de dar respuesta a los compradores de bonos ganaderos. En la denuncia señalan que, luego de la solicitud de concurso de acreedores, Rodríguez les aseguró que el ganado que habían comprado estaba en uno de los campos de Pasfer SA en Treinta y Tres y a su vez les habría propuesto comprarles el ganado por el 60% del valor y notificar a Conexión Ganadera del acuerdo, algo que no fue aceptado por los inversores dado que los pondría en una situación privilegiada respecto al resto de los acreedores que esperaban resolver su situación en el marco del concurso. A su vez, señala que Rodríguez los invitó a visitar los campos para constatar la existencia de los animales, pero luego de la intervención judicial, que fue constatando la situación sobre el terreno, vieron cómo sus animales habían desaparecido del registro. Otras denuncias contra Conexión Ganadera y sus empresas asociadas dan cuenta de situaciones similares, con Rodríguez como interlocutor.