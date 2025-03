El director nacional de la Policía, José Azambuya, se refirió a las alertas de bomba en centros comerciales que se han registrado desde el fin de semana y a la amenaza de masacre en facultades de la Universidad de la República este martes, y resaltó que la Policía Nacional está “preocupada y abocada a la investigación”.

Azambuya aseguró que la Policía Nacional “ha estado trabajando, monitoreando, investigando, previendo, observando y obviamente dándole intervención a la Fiscalía”. El caso de las amenazas de bomba está siendo investigado por el fiscal de 15° turno, Raúl Iglesias.

“Estas conductas tienen sanciones. Son irresponsables”, manifestó Azambuya, y agregó: “Nosotros somos contrarios y vamos a aplicar todas las disposiciones o las posibilidades que tiene la Policía Nacional a través de sus unidades”.

El director nacional de la Policía informó que todo los hechos están judicializados y que los establecimientos afectados por las alertas han efectuado las denuncias correspondientes. Sin embargo, advirtió que “este tipo de investigaciones, por lo que significan, tienen su tiempo”, y la Policía debe cuidar determinadas garantías para obtener los elementos materiales para poder identificar al o los autores de las amenazas, acotó.

Azambuya dijo que no descarta ni puede asegurar que las amenazas estén vinculadas a un grupo. “Todas las hipótesis están analizándose y la Policía está en plena alerta”. “Nosotros vamos a trabajar plenamente con la Fiscalía, darle todos los elementos necesarios para que estas situaciones no sucedan”, reafirmó, y concluyó: “Estamos investigando, estamos abocados y no vamos a permitir situaciones de esta naturaleza que alteren la paz pública o los espacios libres o de estudio en nuestro país”.

Por otra parte, este miércoles se realiza el festival Tocó Venir, de bienvenida a las nueva generación de estudiantes de la Universidad de la República, y, según informaron a la diaria desde el Ministerio del Interior, está previsto que se realice con el operativo que se acordó hace 72 horas con la Jefatura de Policía de Montevideo.