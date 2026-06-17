Caso Penadés: archivaron la denuncia contra la fiscal Alicia Ghione

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, confirmó el archivo de la denuncia contra la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes de la Fiscalía.

La decisión ratifica lo dispuesto en marzo por el fiscal de Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez, quien consideró que ninguna de las denuncias contra Ghione, cuestionada por presuntas irregularidades en su actuación en la causa Penadés, ameritan una investigación.

Entre los puntos denunciados por los abogados del exsenador Gustavo Penadés, Homero Guerrero y Laura Robato, se encontraba una denuncia por omisión de denunciar delitos, debido a que la defensa dijo haber encontrado en las pericias al celular de una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, pornografía infantil, lo que debió ser denunciado por Ghione. Al archivarlo, Rodríguez aceptó el argumento de la defensa de Ghione, quien señaló que ella no vio esos archivos ni realizó el relevamiento de esa pericia. Además, planteó que se trata de un trabajo que habitualmente realiza la Policía y que requiere cierto nivel de especialización.

La investigación que dio con el archivo inicial de las actuaciones tomó declaración a más de 20 funcionarios policiales que participaron en la cadena de custodia del celular de Mastropierro y ninguno dio cuenta de haber visto el material. Por otra parte, señalaron que el objeto de investigación era otro, por lo que la pericia apuntaba a otro tipo de información relevante para la causa Penadés, más en un contexto en el que se requiere cierta expertise para extraer el material del celular. A su vez, por la cantidad de imputados y evidencia relevada, hay un gran volumen de información para analizar.

Ghione, que se encuentra en licencia médica desde junio del año pasado, también fue denunciada por entregar dos discos duros al policía Federico Rodríguez, condenado por la causa que investigó una operación parapolicial para favorecer a Penadés. Ghione planteó que la entrega de los discos con información de la causa se dio en el marco de la preparación de la declaración anticipada de Rodríguez, quien denunció haber sido amenazado de muerte por el exdirector del Comcar Carlos Taroco, por lo que la fiscal entendió prudente concretar la declaración y no esperar al juicio. Ghione, que reconoció haber entregado discos duros correspondientes al entonces imputado Sebastián Mauvezín, Gustavo Penadés y Taroco, señaló que es una obligación de la fiscalía preparar las declaraciones anticipadas.

Luego de indagar sobre este punto, Rodríguez no obtuvo evidencia que permita dar cuenta del uso de esos discos duros ni de su entrega y señaló que la fiscal Ghione actuó en el marco del código de proceso penal y que Rodríguez tenía derecho a tener acceso a esa evidencia, como parte en la causa.

Tras el primer archivo, la defensa de Penadés pidió a la Justicia el reexamen de la causa, tal como prevé el artículo 100.3 del Código de Proceso Penal, lo que fue concedido por la jueza Gabriela Azpiroz a principios de mayo. El fiscal designado para el reexamen analizó la carpeta de investigación y el trabajo realizado por su colega y consideró que no había otras diligencias para realizar que justificaran la reapertura del caso.