Justicia imputó al hombre que asesinó a su pareja en la Aguada: continúa la investigación para determinar si fue femicidio

La fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales, solicitó la imputación del hombre de 65 años que había sido detenido por el asesinato de su pareja el lunes en la Aguada. La Justicia lo imputó por un delito de homicidio agravado por el vínculo y dispuso una medida cautelar de prisión preventiva de 180 días.

La mujer de 66 años fue asesinada a golpes en su casa y presentó varias heridas en la cabeza, según informó Subrayado. La pareja dijo que había ido al médico en el momento de los hechos, pero esto fue desmentido tras el análisis de cámaras de videovigilancia.

Fuentes de Fiscalía explicaron a la diaria que se hizo una “calificación primaria del derecho aplicable” y se optó por solicitar la imputación por homicidio especialmente agravado por el vínculo y no por femicidio, porque la fiscal no tenía en ese momento todas las evidencias. La investigación continúa para recabar más elementos que permitan pedir la “ampliación de la imputación por femicidio”, señalaron.

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a más de 30 colectivos de la sociedad civil, expresó en un comunicado que se trata del cuarto femicidio de junio. “La carátula debería partir de femicidio y, si la investigación lo amerita, bajarla. No al revés. Investigar primero como homicidio agravado y dejar el femicidio como algo que hay que demostrar después es desconocer la Ley 19.580 [de violencia basada en género], toda perspectiva de género y los convenios internacionales que Uruguay firmó”, apuntó.

La Guía de actuación para fiscales sobre investigación y litigio de femicidios, que adapta a Uruguay el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de la Organización de las Naciones Unidas, determina que “como hipótesis inicial se debe considerar que la muerte violenta de la mujer que se investiga corresponde a un femicidio, con el fin de incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos. Esta hipótesis puede ser probada o descartada de acuerdo con los resultados de la investigación”.