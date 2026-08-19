Femicidio en Villa Española: un hombre de 28 años asesinó a su pareja de 33 con un arma blanca

En primera instancia, el agresor declaró que se trató de un intento de autoeliminación de la víctima, pero investigadores del Ministerio del Interior concluyeron que las lesiones no eran autoinfligidas.

Según información que aportó la Dirección General de Hechos Complejos del Ministerio del Interior (MI), las autoridades investigan un femicidio que tuvo lugar en Montevideo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, este martes, cerca de las 22.40, un móvil policial acudió a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Himalaya y 20 de Febrero, en el barrio Villa Española, próximo al Antel Arena.

Una vez en la zona, constataron que una mujer de 33 años con heridas de arma blanca había sido trasladada al hospital Pasteur, donde el personal médico informó su fallecimiento. Según Subrayado, una de sus hijas, de 16 años, encontró a su madre herida y la otra hija de 19 la llevó al centro de salud en un vehículo particular.

Su pareja, un hombre de 28 años, manifestó a los funcionarios que se trató de un intento de autoeliminación de la mujer. No obstante, investigadores del Departamento de Homicidios junto con Policía Científica acudieron a la vivienda y, tras el relevamiento primario de la escena, concluyeron que las lesiones no fueron autoinfligidas. De acuerdo con el citado medio, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba en su dormitorio.

Por ese motivo, la Fiscalía de Homicidios de primer turno ordenó la detención del hombre, que posee antecedentes penales e indagatorias por violencia doméstica, aunque no había sido denunciado por la víctima.

“Según testimonios, el vínculo inició en mayo cuando este salió de la cárcel. El detenido será conducido a la brevedad a Fiscalía. Los investigadores continúan con la recolección de elementos y pruebas para aclarar el hecho”, concluye el comunicado del MI.