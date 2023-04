A comienzos de esta semana, el abogado y apoderado de María Kodama, Fernando Soto, recibió a la prensa argentina para hablar del testamento de la viuda y albacea de Jorge Luis Borges, fallecida en marzo. Más exactamente, para hablar de la ausencia de testamento, lo que tendría repercusiones en el destino de la obra y las pertenencias del escritor.

“Su escribana de confianza no tiene testamento. Nadie del círculo cercano entre quienes consultamos conoce el testamento”, dijo Soto a los periodistas. “Si al momento de entrar a su casa se encuentra un testamento, se tomará ese, pero las posibilidades son bajísimas”.

Esto llevó a que se discutiera desde la intención de donar material a universidades extranjeras, pasando por una persona a quien habría designado para continuar su rol de férrea protectora de la obra borgeana, hasta la posibilidad de que aparecieran herederos de sangre, ya que Kodama tenía un hermano, Jorge, con quien no se trataba.

Al día siguiente, cinco hijos del fallecido Jorge se presentaron ante la Justicia como “únicos herederos”, informa Página 12. Se trata de Mariana del Socorro, Martín Nicolás, Matías, María Belén y María Victoria Kodama, quienes reclamaron la propiedad del patrimonio, que incluye manuscritos, bienes de valor histórico, inmuebles y los derechos sobre la obra de Borges.

En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 33, señalaron que tomaron conocimiento de la convocatoria de herederos gracias a la difusión del caso. Soto había presentado un escrito urgente de “herencia vacante”, y si en diez días no aparecía ningún familiar, el heredero sería el Estado local (el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) mientras que al abogado le correspondería un 10%.

La presentación de los sobrinos abre una nueva etapa en el expediente sucesorio, algo que fue recibido por Soto con “alivio” y “alegría”. De parte de los sobrinos, se solicitó el inventario y secuestro “con carácter urgente” de los bienes muebles, “determinar el contenido del acervo sucesorio” y “salvaguardar” la herencia de valor literario e histórico. En cuanto a los derechos de autor, si la sucesión prospera, quedará en sus manos hasta 2056, cuando pase a dominio público por cumplirse 70 años de la muerte de Borges.

Mientras tanto, en Argentina se instaló el debate acerca del legado del célebre escritor. Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires, fue uno de los que se preocupó por lo que está ocurriendo. “Que la obra de Borges termine siendo custodiada por unos sobrinos de la que fue su mujer suena raro”, dijo a Infobae. “A todos nos sorprende y nos llama la atención que, de golpe, la obra de Jorge Luis Borges, nuestro mayor autor del último siglo, sea ahora custodiada o dependa de las decisiones de los sobrinos de María Kodama”.

La estricta

Antes de que trascendiera el dato de la falta de un testamento, muchos confiaban en que la obra de Borges quedara en manos de una misteriosa persona a la que Kodama se había referido en 2019: “La persona que quedará va a ser peor que yo... Ya decidí hace tiempo quién será y es más estricta todavía”.

Si bien nunca se nombró, trascendió que se trata de Claudia Farías Gómez, con quien la traductora escribió La divisa punzó, una novela sobre la vida de Juan Manuel de Rosas publicada en diciembre de 2022. Farías se frecuentaba diariamente con Kodama y fue quien reconoció su cuerpo para la elaboración del acta de defunción.

En conversación con Infobae, más allá de que no quiso admitir públicamente ser “la estricta”, reconoció la posibilidad de que no exista un documento firmado por su amiga que dé cuenta de su última voluntad. “Es posible pensar que durante los últimos días este asunto no fuera el prioritario en su mente y por eso tal ausencia. Quienes la rodeamos durante esos últimos tiempos no la quisimos importunar preguntándole por un testamento”.

Sobre la posibilidad de que los derechos queden en manos de los cinco sobrinos, manifestó: “Si pensamos de manera positiva y se siguen los criterios que María estableció en la Fundación y nos ponemos de acuerdo, no tiene por qué ser riesgoso. Hay unos bienes patrimoniales y unos intangibles, que son justamente los constituidos por la obra de Borges, su legado”.