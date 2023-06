“No hay acá un solo personaje con el que empatizar, con el que tener un mínimo de cariño, no, son todos, del primero al último, unos reverendos malos padres y peores hijos, pero qué adictivos que son”, escribe el periodista y crítico de cine Wilmar Umpiérrez en la reseña dedicada a Succession –último gran éxito de la cadena HBO–, incluida en Why so series. Una guía por las mejores series de la historia.

Sus afirmaciones sobre la familia de Logan Roy no se encuentran lejos de la que podría escupir cualquier otro consumidor de series hundido en el sillón de su living. El cúmulo de juicios antojadizos y repentinos en los textos de Umpiérrez luce como un hallazgo conveniente y práctico para hacer fluir sus manías, su erudición y su gusto personal en cada párrafo de este libro.

El autor ya se había embarcado en una aventura parecida cuando escribió, junto a Felipe Ríos, 20 por 20. Guía con más de 700 películas del siglo XXI (2021), y conviene recordar que sus oficios, nombrados como palabras secas ante un trámite de aduana, no explican del todo las particulares características de aquellas personas que deciden ocupar una importante cantidad de sus días, frente a una pantalla. Su buen criterio en las lides del juicio crítico cuenta con otros avales. Entre ellos, las columnas de cine y series que actualmente lleva adelante en el programa Ciudad viva, de TV Ciudad, y en Montecarlo a sus órdenes, de CX20.

Aunque no sabemos con certeza cuántas series vio en su vida, en su nuevo libro hay reseñas de 150. El cine, en su carácter de ineludible antecesor del formato (y por deformación estilística de Umpiérrez), se planta con gran frecuencia en las 200 páginas: data, sencillas sinopsis y recomendaciones voluntarias e involuntarias. Por ejemplo, cuando se dedica a la serie inglesa The Crown, repara sobre la continuidad que puede construirse a partir de la película The Queen, de Stephen Frears, y la presencia en ambas obras del guionista Peter Morgan, quien, según Umpiérrez, “no hace ningún intento por ocultar su fascinación por Isabel II”, o cuando destaca The Offer como una ficción sobre la trastienda de la saga de El Padrino.

La entretenida guía se puede leer en el orden que se nos ocurra. En mi caso, buscando caras conocidas descubrí la miniserie Electric Dreams, una gema en la que brilla el nombre de Bryan Cranston; volví a saber de The IT Crowd, un show de culto dentro del universo nerd, y me quedé más tranqui cuando comprobé que el autor reservó un lugar destacado para Atlanta, del genial Donald Glover.

Otra modalidad de lectura viene sugerida por Umpiérrez, que separó las series por secciones según su lugar de origen (Europa, Estados Unidos, Reino Unido y Latinoamérica). De esa forma permite que el lector se acerque a los estilos, líneas narrativas, búsquedas e intereses que le son más propios a cada territorio, y a las temáticas que atraviesan el formato vengan de donde vengan los episodios.

La selección deja de lado los grandes hitos de la tevé y las plataformas de streaming. Dicen presente The Sopranos, The Wire, Breaking Bad, The Office, Game of Thrones, Black Mirror, Borgen y Los Simuladores, y también queda cubierta una imaginaria segunda línea compuesta por series de excelente factura, pero no tan populares: Fargo, After Life, The Americans y Broadwalk Empire, entre muchas otras.

En la tele de Umpiérrez, los policiales y las series de suspenso ocupan un lugar de privilegio, reflejado en la cantidad de shows recomendados de estos subgéneros, y el entusiasmo puesto sobre esos textos en particular. No hay demasiadas comedias, mucho menos románticas, aunque el humor es otro de los artilugios a los que el periodista echa mano para poder sacarle la foto a cinco temporadas de un programa en el espacio que ocupan una o dos páginas.

Su predilección por los climas oscuros también puede ser una puerta de entrada a series no tan conocidas o aclamadas, y así aparecen: La Treve, un policial belga de 20 episodios, Happy!, policial basado en un cómic de Grant Morrison, y Zerozerozero, una miniserie italiana que, con banda sonora de Mogwai, cruza a narcos mexicanos con la mafia calabresa, recomendada como un “crudo cuento de terror social”.