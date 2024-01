En febrero de 2023 el escritor conversó con El País de Madrid, y el periodista Eduardo Lago le preguntó si cambiaría algo de lo que escribió. "Preferiría no vivir bajo esta amenaza, pero no cambiaría absolutamente nada. En cierto modo, la pregunta sobra, porque desde que se proclamó la fatwa por haber escrito Los versos satánicos, que fue mi quinto libro, he publicado 16 más, y estoy orgulloso de ello. No me arrepiento de nada".