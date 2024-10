Por estos días se agolpan las novedades editoriales: la Feria Internacional del Libro de Montevideo invita a reunirse en torno a autores y obras aparecidas en estos días. Además de acercar presencias internacionales –y de la premiación con los Bartolomé Hidalgo del próximo sábado–, el evento propicia el lanzamiento de decenas de lanzamientos locales. Esta es sólo una pequeña selección de las actividades que tienen lugar en el entrepiso del Palacio Municipal de la Intendencia de Montevideo.

Tres generaciones del rock uruguayo

Magic Time / Opa, de Ana Tipa. Estuario, 2024

Los Tontos, de Rosana Malaneschii. Estuario, 2024

Las criaturas del pantano: el ruido y la furia de los 90, de Nelson Barceló. Ediciones B, 2024

En esta época del año se agolpan las ediciones, por lo que no es extraño que hayan aparecido tres trabajos sobre productos musicales emblemáticos de las décadas de 1970, 1980 y 1990.

La colección Discos, que dirige el investigador Gustavo Verdesio, superó hace tiempo la veintena de volúmenes y, si hubiera que agruparlos, se podrían ubicar un polo periodístico y otro ficcional. Los dos recientes lanzamientos de la serie, dedicados a Opa y a Los Tontos, están claramente alejados en ese posible eje, aunque no tanto como podría parecer a primera vista.

Ana Tipa utiliza su experiencia como documentalista para sumergirnos no sólo en la historia de Magic Time, el segundo disco de Opa, sino también para dar un contexto amplísimo. Entre otras cosas, cuenta cómo se produjo la asociación de los hermanos Fattoruso y Ringo Thielman (más Ruben Rada), describe el panorama cultural montevideano a escala barrial (las páginas que le dedica a La Comercial podrían ser un estudio aparte por su profundidad), bucea en la acepción de candombe que manejó el trío/cuarteto, registra su periplo por Estados Unidos e, infaltable para este encare, ofrece un riguroso “tema a tema” del álbum. Los testimonios contienen varios pasajes memorables. ¿Habrá una secuela audiovisual de esta investigación?

La escritora Rosana Malaneschii, en tanto, estructura su aporte en torno al primer disco de Los Tontos al modo de una búsqueda personal. Hay una caminata hacia 18 de Julio –la ciudad es el nexo con el trabajo de Tipa– mientras salen y entran “personajes” salidos de las canciones de Renzo Teflón, Trevor Podargo y Calvin Rodríguez. El trabajo de investigación, que incluye entrevistas y documentos, corre parejo con el de la memoria en el sentido íntimo y generacional. Cada frase de este libro está plagada de alusiones a la cultura de la década de 1980: consignas, rumores, pintadas, jerga, sobreentendidos. En algunos fragmentos, la primera persona da paso a la segunda, pero no es la única sorpresa que esconde esta apuesta en clave “subterránea”, por usar su propia terminología.

En la década siguiente, la de los 90, también se seguía utilizando la expresión “under” para referirse a expresiones artísticas que no buscaban, o no podían, acceder a una exposición masiva. El casete Las criaturas del pantano, editado por Perro Andaluz en 1994, reunió a buena parte de las bandas de rock que se movían en ese circuito: Buenos Muchachos, La Hermana Menor, Chicos Eléctricos, Trotsky Vengarán y Neanderthal. Al modo de Legs McNeil en su historia del punk neoyorquino Please Kill Me!, el periodista Nelson Barceló emprende una historia oral sobre la participación de cada una de esas agrupaciones en la antología. Organizado en torno a series de entrevistas precedidas por breves análisis introductorios, el trabajo rescata una forma de pensar y hacer música que quedó eclipsada hacia el cambio de siglo por la irrupción del rock uruguayo como fenómeno de masas.

Magic Time se presenta este viernes en la sala 300 Años de Montevideo, donde Nelson Caula dialogará con Ana Tipa. El sábado a las 21.00 en la sala Roja será el turno de Los Tontos; la autora dialogará con El Gavilán y Juan Meza Fariello, que están detrás del retorno a escenarios de los miembros sobrevivientes de la banda. El lunes a las 20.00, también en la sala Roja, se presentará Las criaturas del pantano; Gerardo Michelín, coproductor del casete (junto a Ángel Atienza) y Beto Quintans, expropietario del bar Juntacadáveres, conversarán con Barceló.

Colectivo feminista y colectivo fantástico

Antología fantástica, editada por Anna O’Malley y Valentina Marini. Minotauro, 2024

Ellas dicen. Pensadoras feministas latinoamericanas, del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos. Sujetos Editores, 2024

Un signo de los tiempos: la editorial Minotauro, devenida en 2008 un sello de la transnacional Planeta, se ganó su reputación como usina de difusión de la ciencia ficción, no sólo traducida sino también escrita en español. Desde el “cambio de firma” fue cobrando más peso el lado “fantástico” de la editorial (la antinomia fantasía-ciencia ficción era importante hace algunas décadas, con privilegio intelectual para la primera) y ahora su filial uruguaya ha editado una selección colectiva dirigida claramente a público juvenil, con ilustraciones incluidas. Tal como aclaran las compiladoras en el prólogo de Antología fantástica, se estimuló la creación de textos vinculados a distintos subtemas de la fantasía: hombres lobo, vampiros, princesas guerreras, espectros, dragones, caballeros, dobles. Producidos para este libro, los relatos de Sofía Aguerre, Matías Cunha, Felipe Buchelli, Loren Ysella, Santiago Pintado, Diego Coppa Rutigliano, Belén Ferreyro, María Belén López Pérez, Flavia Menchaca, Lazerth, Marcelo Ávalos y Diego Mascheroni son promedialmente efectivos e inevitablemente disímiles.

De una naturaleza absolutamente diferente –se trata de una edición académica en torno al curso “Pensamiento crítico feminista” que imparte el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Udelar–, pero igualmente plural, Ellas dicen reúne las voces de diez teóricas y activistas en torno al género y los feminismos en América Latina. Sus distintos capítulos abordan la obra y la vida de Lélia Gonzalez (Brasil), Julieta Kirkwood (Chile), Gloria Anzaldúa (México-Estados Unidos, Graciela Sapriza (Uruguay), Suely Rolnik (Brasil), Rita Segato (Argentina), Julieta Paredes y Adriana Guzmán (Bolivia), Julia Serano (Estados Unidos) y Gladys Tzul-Tzul (Guatemala) y están a cargo de Karen Wild Díaz, Susana Dominzaín, Mariana Viera, Andrea Carriquiry, Luisina Castelli, Deborah Duarte, Fernanda Olivar y Laura Recalde.

Ambos libros se presentan este domingo a las 17.00. En la sala Roja estarán las editoras y autores de la Antología fantástica y en la sala Dorada la investigadora Inés de Torres conversará con las responsables de Ellas dicen.

Ficciones del Uruguay setentista

Farmakeia, de Helena Corbellini. Alfaguara, 2024

Caras extrañas, de Rafael Courtoisie. Fin de Siglo, 2024

En Farmakeia, Helena Corbellini retoma su ciudad ficticia de Malángel (de Matrioshka, su novela de hace dos años) para continuar revisitando la historia reciente uruguaya desde la ficción. En este caso, la historia parte de un comerciante asesinado por los militares y de una farmacéutica que persigue un “tranquilizante natural”: la amapola de Creta. El “Ángel Malo” le confiere una dimensión bíblica a este relato en el que la escritora coloniense sigue jugando con la autobiografía.

Rafael Courtoisie, por su parte, parodia con Caras extrañas la toma de Pando por parte de los tupamaros, aquí devenidos Salvo y movimiento Tapurí, respectivamente. Los primeros reseñistas destacan el humor de una novela breve en la que se alternan los pasajes líricos y las páginas repletas de diálogos.

Ambas novelas se presentan este viernes. A las 20.00 en la sala Roja, Corbellini se unirá a la fonoplatea de Efecto mariposa. A las 21.00, Carina Blixen y Gerardo Caetano presentarán la nouvelle de Courtoisie.

Historia divergente

Desaparecidos: en busca de la verdad, de Samuel Blixen y Nilo Patiño. Ediciones Brecha, 2024

Una vida breve en el 900: Ana Amalia Batlle Pacheco, de Gerardo Caetano, Andrés Azpiroz, Clara von Saden, Lucía Mariño y Carolina Luong. Planeta, 2024

A través de distintos proyectos, la exhaustiva indagación del periodista Samuel Blixen y el investigador Nilo Patiño avanza en la comprensión de lo que ocurrió en la dictadura con respecto a los asesinatos y enterramientos clandestinos. Abundante en testimonios y trabajo de archivo, su libro Desaparecidos… a la vez ilumina sobre los trabajosos procedimientos transitados hasta ahora para conocer una parte de lo sucedido y exige avanzar en el camino recorrido.

Una vida breve en el 900, en tanto, es un abordaje desde distintos ángulos sobre la vida de Ana Amalia, la hija de José Batlle y Ordóñez y Matilde Pacheco, muerta de tuberculosis a los 18 años, a partir del examen de su biblioteca, su diario y su correspondencia.