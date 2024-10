Este boletín les llega en los últimos días de la Feria del Libro de Montevideo, a la que todavía le queda un fin de semana. Es todo un evento para quienes vivimos en la capital y nos interesa el mundo de los impresos. Entre otras cosas, porque es posible acercarnos a autores e ideas novedosos. Algunos llegan del exterior, y el mes pasado hice una lista de esos visitantes que arribarían a la feria. En el próximo suplemento de Libros de la diaria publicaremos una entrevista con uno de ellos, el italiano Vincenzo Latronico (Roma, 1984), que presentó su libro Las perfecciones.

En un momento de esa conversación, Martín Bentancor le preguntó a Latronico cómo se las arregló para describir las relaciones de los protagonistas de su historia con el uso de las redes sociales. El italiano comenzó a responder haciendo referencia a la novela Las cosas (1965), de Georges Perec, que fue la principal fuente de inspiración para su propia novela:

“Leí Las cosas cuando tenía unos 20 años y no la comprendí mucho. Pasaron los años y yo quería escribir una historia que hablara del lado digital de nuestras vidas, algo que me parece muy difícil de escribir en una novela porque nos faltan los mecanismos narrativos para contar esas historias. Una novela tiene escenas que transcurren en un espacio y un tiempo precisos, y la esencia de la vida digital es otra, es algo que si lo escribes no tiene una dinámica de cuento. Las horas que a diario pasamos sobre los objetos digitales, que escroleamos en Instagram y Twitter, por ejemplo, forman una parte muy importante y larga de nuestra vida, y la novela no tiene los instrumentos para contar todo eso. Durante muchos años yo pensé en cómo escribir una novela que hablara de ese lado de nuestra vida. En 2019 volví a leer Las cosas y de pronto me dije ‘está aquí, todo eso ya está aquí’. Y así surgió Las perfecciones”.

El resto de la entrevista, en la que se abordan temas como la “vida digital” o la gentrificación y se charla sobre Poe y García Márquez, aparecerá el próximo viernes, pero, mientras tanto, pueden leer la semblanza de Georges Perec que escribió Ana Fornaro hace unos cuantos años.

Premios Bartolomé Hidalgo

Como saben, durante la feria se entregan los premios Bartolomé Hidalgo, que organiza la Cámara Uruguaya del Libro. La lista de ganadores me dio algunas alegrías personales y tal vez tenga algún interés compartirlas.

La investigación periodística El caso Astesiano le valió a Lucas Silva el premio Revelación. Como somos compañeros desde que comenzó a salir la diaria, allá por 2006, y porque conozco la dedicación que le puso a este trabajo, me emocionó verlo subir junto a su familia a recibir la estatuilla.

A Hugo Achugar no le faltan distinciones –hace pocos días se supo que le darán el Premio a la Gran Labor Intelectual– y el sábado ganó en la categoría Poesía con su obra de qué va. Además de ensayista y poeta, Hugo es de esos grandes profesores que abren cabezas y caminos, así que también me puso contento escucharlo afirmar que estos son sólo los primeros 80 años de su carrera.

También fue muy satisfactorio para mí haber integrado el jurado, junto a Joanna Peluffo y Emanuel Bremermann, de la categoría Narrativa y premiar a El cielo visible, de Diego Recoba. Hace poco, en este mismo boletín, les conté sobre las cualidades “montevideanas” de esta y otras novelas, pero el libro de Diego no se agota en eso. En su ambición, se propone como una reflexión/lamento sobre la condición de artista periférico y sobre la finalidad de la literatura actual, a la vez que es un relato despreocupadamente inverosímil que parodia las historias de búsqueda. Como en otras de sus ficciones, Recoba disfruta perderse en la exageración, y sabe compartir ese placer. Lalo Barrubia escribió largo sobre El cielo visible, y la novela se puede leer en Biblioteca País.

Germán Deagosto, otro compañero de la diaria, ganó el premio en Divulgación académica por su estudio Leones y corderos, que aborda las bases conceptuales del discurso libertarian. La lista completa de ganadores del sábado se puede leer aquí.

Recomendaciones para estos días

La feria sigue hasta el domingo, y hay muchas actividades diarias. Aquí hay algunas sugerencias para quienes se acerquen al entrepiso del Palacio Municipal.