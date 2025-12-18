Cada año la Cámara Uruguaya del Libro reconoce a los títulos más vendidos en diferentes categorías con sus tradicionales premios Libro de Oro. Esta vez, la ceremonia de entrega de los reconocimientos se realizó el martes en el Palacio Taranco, y en la misma ceremonia se entregaron las medallas a los nuevos integrantes de la Legión del Libro, quienes contribuyen a la difusión de la lectura y la promoción del libro desde distintos ámbitos.

Los reconocimientos al Mérito Gráfico y el Esfuerzo Editorial distinguieron a obras, editoriales o instituciones cuyas publicaciones se destacan por su presentación, creatividad y cuidado editorial.

Lista completa de ganadores

Libros de Oro 2025

Álbum infantil y juvenil de autor extranjero: Nos tratamos bien, de Lucía Serrano (Beascoa).

Álbum infantil y juvenil de autor uruguayo: Fútbol: garra y corazón (Editorial Pika).

Libro infantil y juvenil de autor uruguayo: Carbonero querido, de Leonardo Haberkorn (Editorial Montena).

Libro infantil y juvenil de autor extranjero: Destroza este diario, de Keri Smith (Paidós).

Libro de autor nacional, no ficción: Los indomables, de Pablo Cohen (Planeta).

Libro de autor nacional, ficción: La gran farsa, de Diego Fischer (Planeta).

Libro de de autor extranjero, ficción: Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende (Plaza & Janés).

Libro de autor extranjero, no ficción: La felicidad. Más allá de la ilusión, de Gabriel Rolón (Planeta).

Libro de astrología y horóscopo: Guía astrológica 2025, de Lourdes Ferro (Planeta).

Libro de gastronomía: Manual de parrilla del Río de la Plata, de Sebastián Manito (Aguaclara Editorial).

Mérito Gráfico y Esfuerzo Editorial

Esfuerzo Editorial: Colección Bicentenario (Ediciones de la Banda Oriental).

Mérito Gráfico 2025: Naturaleza extravagante. Seres curiosos en Uruguay, de Gustavo Casás y Alejandro Sequeira.

Legión del Libro

Nicolás Lauber, Sabrina Pérez, Fidel Sclavo, Silvia Soler, Regina Ramos, Luis Bravo, Virginia Martínez, Diana Cariboni, Carlos Tapia, Guillermo Draper, Natalia Uval, Germán Deagosto, María Inés Fariello, María Maco Algorta, Darío Arce, Javier Salido Ortiz, Paula Olivares Murcia, Verónica Correa, Francesco Brunetti, Gabriel Bonfrisco y Mariana Olivera.