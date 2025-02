En series y películas estadounidenses es muy común escuchar a personajes utilizando la expresión 101 (one o one) para referirse a los pasos introductorios sobre un tema. Si hablan de “baseball 101” es porque van a explicar las básicas de ese deporte tan ajeno. Esto se debe a la forma de numerar los cursos universitarios, en los que al primer curso del primer año, del tema que sea, se lo denomina “101”. Como al primer apartamento del primer piso de un edificio (ignoremos la planta baja en este ejemplo).

¿A qué va todo esto? A que llegó a las librerías uruguayas Cómo pisar una cáscara de banana: un recorrido por los mecanismos del humor, de Adrián Lakerman. Y si tuviéramos que hacer una primera descripción rápida de este volumen, podríamos perfectamente utilizar un acento yanqui y decir que es un “humor one o one”, que no es lo mismo que “humor para dummies”, que aquí no tratan a nadie como tonto.

Lakerman claramente tiene credenciales como para hablar sobre este tema apasionante (al menos para mí). Además de humorista y comediante, cuya definición puede cambiar de acuerdo al país y las circunstancias, este escritor argentino es creador de los podcasts Comedia y Humor en serio. En el primero entrevista a personas que se dedican al humor y en el segundo habla de humor con personas que se dedican a otra cosa. Sumado a sus columnas radiales (o en video, que ya es casi lo mismo), podemos decir que no solamente hay un conocimiento, sino un interés. Y en este caso su interés se transforma en divulgación.

Después de un prólogo de Pedro Saborido, el autor decide comenzar el recorrido prometido en la tapa y el primer capítulo se llama, simplemente, “Absurdo”. Por ser el arranque, y en el estilo informal y afable que caracterizará al resto del libro, Lakerman sobrevuela los mecanismos clásicos del humor y cita la famosa frase de EB White de que “explicar un chiste es como diseccionar a una rana. Lo entiendes mejor, pero la rana muere en el proceso”. Por eso el libro de entrevistas a humoristas de Mike Sacks se llama Pinchando a una rana muerta.

Luego sí se mete con el humor absurdo, citando una anécdota de Emilio Disi y su pino que daba limones, recordando sketches de los Monty Python como The Ministry of Silly Walks, y citando la obra de Mel Brooks, el trío ZAZ (Zucker, Abrahams y Zucker), y hasta el recordado programa argentino Cha cha cha.

El segundo capítulo es “Argentina”, y se diferencia de lo que vendrá después, ya que no se centra en un tipo de humor en particular, sino en los diferentes tipos que abundan en el país vecino, como el apodo gracioso, la ironía o el humor gauchesco. También dedica un par de páginas al humor de Diego Maradona, citando una anécdota televisiva, y tira otros nombres que van desde Luis Landriscina hasta Borges. La voz narrativa de Lakerman termina de definirse en ese conocido con el que estás compartiendo la mesa de un bar e hila con fluidez las anécdotas con diferentes datos de la realidad y reflexiones personales, con la profundidad esperada en un local en donde todo el mundo está conversando y el volumen de la televisión está algo fuerte.

De ahí en adelante, el tema central de los capítulos es más esperable, como “Estereotipos”, “Parodia” o “Escatología”. Pero el libro no está pensado para que uno simplemente vaya hasta su mecanismo favorito del humor, ya que las reflexiones mencionadas en el párrafo anterior van construyendo una visión del mundo humor que tiene el autor, siempre apoyada por colegas y pensadores (como “el amigo Sigmund Freud”).

Cada una de estas entradas, de estos sobrevuelos por temas como el humor político, el humor negro o (otra vez) los límites del humor, está precedida de una ilustración humorística, y allí podemos encontrar a grandes figuras del humorismo gráfico actual, desde Liniers hasta Podeti, desde Maitena hasta Chavo Escrotito, pasando por Rep, Martín Garabal y Lunik. Todos suman a la experiencia de lectura.

Los resultados pueden variar

La obra es ágil, se lee muy rápido y en ningún momento pretende ser “un libro fundamental para entender mucho de lo que somos y de quiénes somos”, por más que Saborido lo diga en el prólogo. Es efectivo desde ese punto de vista. Después, justo en un tema tan subjetivo como el humor, habrá instancias de posible desacuerdo con Lakerman, y eso es más que esperable.

Dice que Curb Your Enthusiasm es “la mejor serie de la historia” y menciona las “comedias brillantes” de Judd Apatow, y estaremos de acuerdo en no estar de acuerdo, pero así son las subjetividades (y me sé en franca minoría). Otras afirmaciones, como decir que el director de Las tortugas pinjas inventó la parodia pornográfica, que el Oscar nunca reconoció una actuación de comedia o que el humor “de salón” refiere al salón de clases, son más difíciles de discutir en la mesa de un bar. Y corro con ventaja porque no tomo alcohol.

Como resumen ordenado de una temática siempre interesante, Cómo pisar una cáscara de banana resulta entretenido y no descarto que despierte varias risas por la buena elección de ejemplos. Si sirve de trampolín para llegar a otras lecturas, o incluso al pódcast del propio autor, mucho mejor.