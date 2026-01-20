El mes que viene abrirá sus puertas la primera sucursal de la famosa librería italiana Feltrinelli, perteneciente al grupo del mismo nombre. La apertura será en los primeros días de febrero en el edificio Pablo Ferrando, situado en la peatonal Sarandí, donde hasta el año pasado funcionaba Más Puro Verso. Se trata de la primera sucursal de las librerías Feltrinelli fuera de Italia.

El proyecto surgió de la unión del grupo italiano con los socios locales Alejandro Lagazeta, Juan Castillo y el argentino Pablo Braun, propietario de la editorial Eterna Cadencia, quienes forman parte del universo de librerías montevideanas con emprendimientos como Escaramuza, La Lupa y Cultural Alfabeta. El grupo confirmó a la diaria la apertura inminente del local, aunque el día exacto todavía no está cerrado. Además, está prevista la inauguración oficial para fines de febrero con la presencia del italiano Carlo Feltrinelli, presidente del grupo editorial.

Este local servirá para seguir estrechando lazos con Europa, además de estar “en consonancia con recuperar Ciudad Vieja y su patrimonio”, explicaron. Además, está previsto que durante el año lleguen autores italianos y de otros puntos en donde el grupo está presente. En cuanto al aspecto gastronómico del local, una característica presente en varios de los emprendimientos culturales del grupo, estará dirigido por Florencia Courreges.

La confirmación de la apertura de la librería Feltrinelli llega después de meses de conversaciones por parte de autoridades diplomáticas italianas, y de un reporte argentino que fue desmentido casi en su totalidad.

Secreto a voces

En junio de 2025, en declaraciones a La R, el embajador de Italia en Uruguay, Fabrizio Petri, había destacado los “vínculos económicos” entre ambas naciones y anticipado que en primavera “se abrirá la librería Feltrinelli, uno de los mayores grupos del sector en Italia y una de las primeras editoriales italianas en centrarse en autores latinoamericanos”.

Durante la Feria Internacional del Libro de Montevideo, en octubre, el viceembajador de Italia, Francesco Brunetti, fue entrevistado por Nos sobran los motivos a raíz de que Italia fue el país invitado de honor. Allí se volvió a hablar del tema. “En los próximos meses va a abrir en Uruguay la librería Feltrinelli, que en Italia es un poco el santo grial de las librerías. Este es un proyecto muy interesante, va a abrir en el centro de Montevideo, y en todo el panorama latinoamericano, que es muy competitivo, eligió Montevideo para abrir su primera librería fuera de Italia y en América Latina”, explicó Brunetti por entonces.

Quien agitó las aguas en los últimos días fue el medio argentino Perfil, que publicó una nota titulada “El grupo Feltrinelli desembarca en Montevideo con una megalibrería”. Allí se consignaba la apertura de una “megasucursal” en la capital uruguaya, con una fecha tentativa de “el próximo 21 o 22 de abril”. “La inauguración del local contaría con la presencia del escritor italiano Andrea Bajani, último premio Strega con su novela El aniversario”.

La información habría surgido en una charla informal con Carlo Feltrinelli durante un evento. La fuente de Perfil le habría preguntado por qué Montevideo en lugar de Buenos Aires, a lo que el heredero habría dicho “De a poco, de a poco...”. Desde los responsables de la nueva librería en Montevideo no solamente se desmintió la fecha de abril, sino que también se negó la presencia de Bajani para la inauguración en febrero.

La historia

Feltrinelli es un grupo fundado en 1954 por Giangiacomo Feltrinelli que, en sus propias palabras, “opera en toda la cadena de suministro del libro”. Posee una editorial con sellos como Apogeo y Gribaudo, pero además es la propietaria de Anagrama desde 2010, aunque recién tomó la dirección en 2015 de manos del legendario editor Jorge Herralde, quien la había fundado en 1969.

“Teniendo en cuenta los largos años de amistad, sintonía y complicidad con Feltrinelli y las características de dicha editorial, estoy convencido de que la decisión tomada es la más deseable para el futuro de Anagrama”, decía Herralde en un comunicado.

Para muchos, esa noticia fue el primer contacto con la editorial dirigida por Carlo Feltrinelli, por lo que Herralde habló de ella: “Es una empresa sólida, con unas características similares a las de Anagrama, aunque tiene más publicaciones; ideológicamente nos parecemos, también somos izquierdistas y vanguardistas, Feltrinelli es lo que en Italia se llama editori di cultura”. Lo de operar en toda la cadena es porque al mismo tiempo posee una cadena de librerías con más de 120 locales en Italia.

Giangiacomo Feltrinelli fue también fundador, en 1970, del grupo guerrillero Gruppi d’Azione Partigiana y falleció en 1972 como consecuencia de la falla de unos explosivos que estaba colocando durante una operación de sabotaje a líneas de alta tensión.