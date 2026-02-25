El programa IDA, impulsado por Uruguay XXI y la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), anunció que apoyará la traducción de nueve obras y la adaptación a audiolibro de otras dos.

Así, serán traducidas al portugués El museo de los esfuerzos inútiles, de Cristina Peri Rossi (que será publicada por Antígona Editores Refratários, de Portugal), y El monte de las furias, de Fernanda Trías (Editora Instante, Brasil).

Habrá versiones en inglés de Carnada, de Eugenia Ladra (Daunt Books Publishing, Reino Unido), y de Desastres naturales, de Tamara Silva Bernaschina (Charco Press, Reino Unido).

Los cuentos de Espinos blancos, fiestas privadas, de Mercedes Estramil, serán traducidos al francés y publicados por L’Atinoir.

Habrá cuatro libros traducidos al italiano: Nada es una verdad tan grande, de Pedro Peña (Dei Merangoli); Gastronomía de olvido, de Regina Ramos (Edizioni Arcoíris); _ Mi amiga de al lado, de Lucía Franco (Besa Muci), y _Carta a un escritor latinoamericano y otros insultos, de Leo Maslíah (Metilene Edizioni).

Asimismo, el programa apoyará la edición en audiolibro de Historia de un amor no correspondido. Feminismo e izquierda en los 80, de Ana Laura de Giorgi (Sujetos editores), y la Antología fantástica, publicada por Planeta en 2024.

El programa, creado en 2019 para fortalecer la circulación global de la literatura nacional en otros países, brinda apoyos para la traducción a editoriales extranjeras interesadas en publicar autores uruguayos, así como a editoriales y autores nacionales que desean traducidos extractos de obras (la línea B del programa, que este año no tuvo interesados) o realizar audiolibros (la línea C).

Este año se recibieron 32 postulaciones, que fueron evaluadas por ambas instituciones organizadoras. El resultado de este año es bastante diverso: hay autores de larga trayectoria, emergentes (Silva, Ladra), poesía (Ramos), literatura infantil (Franco), humor (Maslíah). “En esta edición, desde el Instituto de Letras, propusimos que fuera solo para autores y autoras vivos. Antes había un porcentaje máximo de autores fallecidos, pero nos pareció que estaba bien probar solo autores vivos, para que después de la traducción el autor o la autora tuvieran la posibilidad de acompañar el nuevo libro”, explicó a la diaria Valeria Tanco, coordinadora del Instituto Nacional de Letras del MEC.

El llamado es difundido en el exterior especialmente por Uruguay XXI, y entre los elementos que se evalúan, además de los aspectos formales, están los antecedentes de las editoriales, quién se encargará de la traducción, qué vínculo tienen con la literatura uruguaya y latinoamericana, en paralelo a los autores y las obras propuestos. “Pensamos en el impacto del recorrido de los autores y las autoras, en la potencialidad que podemos ver también en las obras, porque pensamos en que puedan acompañar la traducción”, remarcó Tanco.

Además, se tienen en cuenta las culturas de destino. “Históricamente, el IDA ha apoyado traducciones a muchos idiomas, pero en esta edición, dentro de los que se presentaron, había muy buenas propuestas por los territorios y los idiomas en inglés, italiano y portugués”, dijo Tanco. También se buscó la diversidad de géneros y propuestas.

Por su parte, Omaira Rodríguez, especialista en industrias creativas de Uruguay XXI, de larga trayectoria dentro de la organización, destacó que el programa se diferencia de otros similares por la existencia de las líneas B y C, que apoyan directamente a editoriales locales.

“Obviamente la línea principal también beneficia lo local, porque se adquieren los derechos de autor, pero la línea B le permite a cualquier editorial uruguaya traducir parte de sus materiales. Las webs de las editoriales acá en Uruguay están todas en español. Tampoco hay catálogos, y a las ferias internacionales van las editoriales con catálogos traducidos al inglés. Esa línea B puede usarse para traducir fragmentos, es decir, para actualizar las webs y los catálogos. Cuando vas a hablar con un agente, con un scout o con otro editor, pongamos un japonés, y le querés hablar de una obra, está bueno tener un abstract con extractos traducidos. Es de estilo en la industria, en la venta de derechos. Eso es lo que promovemos a través de la línea B”, dijo Rodríguez.

“También está la línea C, que nosotros decimos que es una traducción de formato: es poder hacer un audiolibro, que es todo un sector editorial que está teniendo un crecimiento enorme”, agregó.

Por estos días, el Instituto de Letras y Uruguay XXI trabajan en la convocatoria 2026 del IDA. Los apoyos para la traducción fueron, en la edición 2025, de 2.500 dólares por obra.