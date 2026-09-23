Metapaisajes, una serie de ensayos para conocer otros recorridos de la ciudad

Todo nació en Paisajes Ocultos, el taller literario que Gonzalo Baz y Claudio Burguez han dado en varias oportunidades desde 2024. Antes habían sido editor y escritor, respectivamente, en la editorial Pez en el Hielo, donde los unieron asuntos como lo oculto, la ciudad y el extrañamiento.

“Dimos con un tema. Nos encontramos con el extrañamiento como motor y como plataforma política para cuestionar cosas. Y para eso tomamos como sujeto la ciudad”, cuenta Burguez a la diaria. “Era un taller que se centraba en otros recorridos de la ciudad. Otros mapeos, que tienen que ver con la psicogeografía y con las derivas urbanas”.

Baz, su coeditor en esta nueva iniciativa, agrega: “Conversando en las charlas postaller, nos preguntamos: ‘¿Qué es lo que nos gustaría leer? Hagamos una colección sobre esos temas que nos gustaría leer a nosotros y que no encontramos tanto en Uruguay’. Ese formato más de ensayo, de crónica. Y ahí empezó la cosa”.

Esa cosa es Metapaisajes, una colección de “cuadernos”, como ellos gustan denominarlos, en la que cada libro “es una incursión por las dimensiones veladas de la experiencia urbana y sus territorios liminales”, según lo definen en su presentación en sociedad.

El universo potencial de textos de la colección empezó a definirse “un poco alimentado por los talleres”, explica Burguez. “Porque el universo es amplio, entendiendo también el ensayo como un género amplio”. Baz aclara: “Hay cruces entre lo narrativo, lo poético, la crónica... No es que sean ensayos duros, académicos, teóricos. Aunque por momentos haya algo de eso, tienen más que nada algo narrativo”.

A la deriva

Los dos primeros títulos de la colección son La zona enferma, de Leo Giráldez, y Una montaña entró en mi cuerpo, de Lourdes Silva. “Leo participó en los talleres y ahí fue que escribió algunas de las crónicas del libro, que es una deriva más que nada por la zona del World Trade Center, su barrio, donde va mapeando la transformación del lugar”, adelanta Baz. “Con Claudio tenemos afinidad en esta cuestión de pensar la ciudad, ciertos autores, ciertos cruces. Pensamos en varios, y en esa primera tirada salió el nombre de Lourdes Silva”.

“La idea es proponer una conversación en torno a la ciudad, en torno a estas cuestiones”, continúa Baz. “Cómo el entorno geográfico afecta de diferentes maneras la forma de ver el mundo, un poco lo que trabaja la psicogeografía. Una de las cosas interesantes que pasaron es que ahora salen dos, pero hay otros textos trabajándose, y todos están atravesados por la salud, sin que nosotros lo propusiéramos. Aparecen cosas que no esperábamos, y te das cuenta de que ya hay una forma de pensar la ciudad a través de ciertos tópicos”.

Burguez interviene: “En esta cosa de hibridar que tiene el ensayo, nos pasó que estos dos primeros libros les están preguntando cosas a la ciencia, a la geología. Son libros que consultan un poquito, de diferentes formas y por diferentes métodos, a ciencias un poquito duras, como punto de partida para buscar algunas cosas. Por eso es interesante que haya un mapeo sensible, pero también hay preguntas a la ciencia”. Baz aporta un ejemplo: “El libro de Lourdes entrevista a un meteorólogo y a alguien de la medicina china para ver cómo afecta la humedad en el cuerpo”.

Metapaisajes también les permite jugar con una colección que tenga sus propias características gráficas dentro de la producción de Pez en el Hielo, según explica Baz. “Esta colección tiene un diseño nuevo, una maquetación nueva, una forma de hacer contratapas; todo está pensado. También entra Claudio del lado del editor, porque ya había sido autor, y le pone su impronta para generar algo distinto. Este año la editorial cumple 10 años y desarrollamos una forma de laburar que ya viene aceitada, pero hay cosas nuevas: para empezar, los textos son editados por los dos. Trabajamos mucho en equipo en la corrección. Y Dani Olivar en la parte gráfica aporta toda la maquetación nueva”.

“Nos gusta decir que Metapaisajes es una colección de cuadernos. Creo que la palabrita cuaderno le va muy bien al ensayo y además le quita pretensión”, opina Burguez. Baz suma: “Sacarle un poco lo académico. Que está, también, pero la idea es sacar al ensayo de ese lugar. Y aventurar hipótesis. Que los autores se atrevan a aventurar hipótesis sin ese peso de tener que justificarlo con el aparato académico. Vos tirá la hipótesis y después alguien la discutirá. Eso también es empezar una conversación”.