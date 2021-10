Demolicion del ex Hotel San Rafael, en Punta del Este, Maldonado.

Este jueves el semanario Búsqueda informó, con base en fuentes de Presidencia, que en las próximas horas el gobierno nacional pediría a Giusseppe Cipriani un depósito de garantía por el proyecto del resort de San Rafael, “como señal de interés para el comienzo de obras”.

Tres años después de la demolición del emblemático Hotel San Rafael no hay indicios de comienzos de obras para el corto plazo. En abril el italiano presentó un tercer proyecto arquitectónico en el que reemplaza las dos torres horizontales por tres torres verticales. La más alta mide 237 metros, una medida que supera la permitida en la zona.

Por su parte, el intendente de Maldonado Enrique Antía dijo, el jueves pasado en entrevista con el periodístico de Aspen FM Frecuencia Abierta, que Cipriani no se comunica desde hace cuatro meses y que no responde a las consultas de la Intendencia de Maldonado sobre los contratos y los tiempos de obra.

“Algo va a tener que hacer con esa tierra”, expresó en esa instancia y volvió a referirse a las dificultades que atraviesa la habilitación del casino en la órbita del gobierno nacional: “Hay que resolver ese tema a nivel nacional o no y de eso dependerá el avance o no del proyecto”.

“Tengo hoy una preocupación grande, porque si se cae ese proyecto es un problema para Punta del Este. No es una buena imagen que un proyecto de esas características se caiga. No soy quién para juzgar la seriedad de un empresario que vive del turismo y que en estos dos años todos sus hoteles y restaurantes del mundo estuvieron prácticamente cerrados”, manifestó el intendente de Maldonado, según un artículo publicado el domingo en El País.

Búsqueda también señaló que el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Cipriani el 19 de setiembre, en Nueva York, en el marco del último viaje oficial a México y Estados Unidos. El presidente habría concurrido al hotel Casa Cipriani, donde compartió un almuerzo “informal” con el empresario.

“Hace 27 años que tengo una casa acá [Punta del Este] y vi todo tipo de gobierno (de izquierda, de derecha, de centro) y, al final, no cambia mucho en Uruguay. Es un lugar mágico porque no cambia, no hay mucha inestabilidad. El gobierno te ayuda. Tuvimos una excelente relación con el gobierno de Maldonado que aprobó el proyecto en tiempo récord, en menos de un año”, evaluó el magnate en entrevista con el periodista cubano Ismael Cala, durante el American Business Forum 2020. Luego agregó: “Parece que ayer abrieron el pliego del casino también y somos nosotros solos así que capaz que lo ganamos”.

Consultado por Cala sobre la fecha estimada de inauguración de las torres y el nuevo complejo hotelero, Cipriani respondió que la primera etapa quedaría culminada en “dos años y medio”, es decir, a mediados de 2022. Esa primera instancia incluía el hotel, un centro de eventos, el casino, un spa y un teatro para mil personas, según había anunciado. La inauguración se iba a celebrar con una fiesta privada que iba a contar con la presencia del dj y cantante sudafricano Black Coffee, pero según indicó Búsqueda, Cipriani no llegó a pagarle la seña.

En el American Business Forum, celebrado el 7 de febrero de 2020 en el Centro de Convenciones de Punta del Este, el magnate señaló que a Punta del Este le hacía falta “más calidad” para atraer a viajeros de todo el mundo. “Fue un boom en los años 50 y 60, luego decayó. Le falta un poquito más de calidad, será el Resort más importante de América Latina”, remató entre los aplausos del público.

Cipriani dijo, también, que con el gobierno electo (Coalición Multicolor) el país tendría “calidad” y dedicó unas palabras al ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, que se encontraba en el foro: “El nuevo Ministro va a hacer un trabajo buenísimo, va a empujar no sólo a Punta del Este, sino al país. Vamos a tener unos cinco años muy buenos”, remarcó.