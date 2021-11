No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En las últimas semanas la Junta Departamental de Maldonado estuvo en el centro de la discusión política por los cuestionamientos de la oposición sobre el gasto en pautas publicitarias en distintos medios del departamento en el ejercicio 2021, bajo la presidencia del edil blanco José Luis Sánchez.

Al respecto, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) presentó una demanda de acceso a la información pública en el juzgado letrado de sexto turno el 16 de noviembre.

La oposición le había pedido la información al deliberativo departamental hacía algunos meses, pero, según afirmaron los ediles, la respuesta llegó “tarde e incompleta”, y además el expediente al que accedieron dejó “dudas”, ya que Sánchez aseguró que las copias de los contratos estaban disponibles en la oficina de protocolo, pero esos documentos “no existen”.

Por este motivo, los frenteamplistas recurrieron a la vía judicial y el martes 23, tras la primera audiencia, la Justicia le dio plazo a la Junta Departamental hasta el viernes 26 para que presente la información solicitada por la oposición. Este viernes las autoridades del Legislativo departamental entregaron el material a la Justicia, pero todavía no ha sido entregado a la bancada del FA.

Hasta ahora el FA obtuvo fragmentos de la información solicitada, entre ellos, dos páginas de la documentación en las que aparece el listado de medios beneficiados en 2021, con montos mensuales que rondan entre los 10.000 y los 50.000 pesos, aunque hay un caso de una persona que recibió 90.000 pesos mensuales.

El edil Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) declaró en conferencia de prensa que los montos invertidos en publicidad son “un número importante” y señaló que la bancada “quiere saber cómo se ha gastado, porque es información que se ha mantenido oculta”. Entre otras cosas, se advirtió que se gastó en medios de comunicación “desconocidos”.

Sánchez respondió a las acusaciones en la emisora local Aspen FM y aseguró que el total destinado a pautas publicitarias asciende a unos 14 millones de pesos y no a 20 millones, como sostuvo el FA en un principio. El edil explicó que se “trató de colaborar” con los medios de comunicación durante el momento “más complicado” de la pandemia.

Este viernes se celebró el cambio de autoridades en la Junta Departamental y Sánchez fue reemplazado en la presidencia por el edil nacionalista Damián Tort, quien asumió respaldado por todas las bancadas.

En entrevista con la emisora FM Voces, Tort expresó que en la tarde de este lunes se reunirá con la contadora de la Junta Departamental para analizar la situación financiera del organismo. Por lo pronto, adelantó que ya había dado la “directriz de bajar todas las pautas publicitarias hasta el momento”.

Además, Tort agregó que cada edil que asume la presidencia de la Junta Departamental de Maldonado tiene que acomodar “un poco” las finanzas de la gestión anterior y aseguró que tomará decisiones “con criterio” para renegociar las pautas en diciembre. Entre su lista de objetivos, aseguró Tort, está la de “efectivizar” los gastos que realiza el Legislativo departamental.

Las reacciones coloradas

No sólo el FA cuestionó los gastos autorizados por el presidente saliente de la Junta Departamental.

Luego de que la semana pasada se filtraran algunas páginas en las que aparecen variados montos que reciben los canales, las radios y los portales, el diputado colorado Eduardo Elinger criticó el gasto publicitario de la Junta Departamental desde su perfil en Twitter.

“Mirando la pauta millonaria de la Junta Departamental de Maldonado a un canal de cable ‘inexistente’ en relación con otros medios comprendo claramente la descarada estrategia, al igual que un semanario. Honestamente que me tengan vedado no me incomoda en absoluto, lo grave es que se olvidan de quién regula los medios”, expresó.