El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó Maldonado en el marco del operativo “Verano Azul”, que inaugura la temporada 2021-2022 en materia de seguridad.

Heber junto al intendente de Maldonado, Enrique Antía, y otras autoridades nacionales y departamentales, presentaron en la tarde de este miércoles a los efectivos que custodiarán el departamento durante diciembre, enero y febrero, en un acto celebrado en el Helipuerto de Piedra del Chileno (Parada 40 de la Mansa).

En rueda de prensa, el ministro tomó distancia de los reiterados pedidos de destitución del jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, por parte de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma).

“Estoy en contra y me parece equivocado”, respondió Heber y contó que recibió a los integrantes del sindicato en una oportunidad, pero que luego se cortó la comunicación. “Los recibí una vez, pero después no me pidieron más audiencias”, comentó. En ese sentido, aclaró que está “abierto” a escuchar todas las opiniones.

De todas formas, aclaró que Pioli enfrenta el desafío de brindar las “garantías” de seguridad durante este verano para aquellos que vienen por primera vez a Uruguay, así como a los turistas que eligen Punta del Este cada año. “Estoy seguro de que las va a dar, está a la altura para cumplir esa tarea”, consideró.

A finales de noviembre, en entrevista con FM Gente, el ministro anunció que en enero el Ministerio del Interior (MI) evaluará el desempeño de los jefes de Policía.

Sipolma ha solicitado en reiteradas oportunidades que el MI remueva del cargo al jefe de Policía por varias razones: chalecos antibalas vencidos, el ingreso de un hombre que cumple medidas cautelares por violencia de género a la Escuela de Policía de Maldonado, el nombramiento de un comisario en Punta del Este que cuenta con denuncias por acoso laboral y xenofobia, entre otros.

En la misma línea, Heber manifestó que con algunos sindicatos policiales tiene buen relacionamiento, pero con otros solo lee “lo que publica la prensa”. “Me gustaría que vinieran a hablar conmigo, soy un ministro de puertas abiertas”, reiteró.

El secretario de Estado también dijo que le “gustaría” aumentar los salarios de la Policía, pero que no puede hacerlo ahora por los apremios económicos que implicó la pandemia: “La economía uruguaya empezó a dar los primeros pedaleos, pero todavía no se puede garantizar los aumentos que son un gasto permanente”, señaló.

Respecto al operativo de verano que implica la distribución de unos 1.000 efectivos, incluido el personal de Bomberos, Policía Caminera, Prefectura y funcionarios de la dirección de Tránsito de la Intendencia, indicó que está en juego “el prestigio del Uruguay y del departamento”. Agregó que la mayor presencia de efectivos evitará muchos delitos y generará “un clima de seguridad”.

Por su parte, el intendente de Maldonado explicó que la Intendencia aportó 450 mil dólares al operativo “Verano Azul”. Destacó, además, la coordinación que existe desde la comuna con todos los operadores para el trabajo conjunto.