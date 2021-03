El pronóstico para el invierno no es alentador para los miles de trabajadores de los edificios de Maldonado. Daniel Tassano, presidente del Colegio de Administradores del Este (CADE), consideró que la crisis es peor que la de 2002, ya que aquel año el peor momento fue posterior a la temporada y eso permitió contar con los ingresos ahorrados durante el verano.

La gran mayoría del personal zafral está compuesto por mucamas de un promedio de 50 años de edad y que además son jefas de hogar, señaló el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Maldonado, César Teijón. En Maldonado, según dijo, en esta temporada se perdieron 5000 puestos de trabajos zafrales en edificios y el 85% corresponde a trabajadoras de la limpieza.

El sindicalista manifestó su preocupación ante la falta de posibilidades de reinserción en el mercado de trabajo. El resto del personal no contratado, según explicó, estaba compuesto por recepcionistas, playeros, jardineros y empleados de mantenimiento.

El dirigente sindical señaló que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, no ha tenido en cuenta la situación del sector, y reclamó que se los exonere del pago de algunos tributos, como las patentes de vehículos y la contribución inmobiliaria. Además, dijo que el sindicato no ha podido reunirse con el ministro de Turismo, Germán Cardoso.

“Hay muchos trabajadores que no pueden pagar la cuota del terreno porque el dólar se disparó muchísimo. Si no hay medidas desde el gobierno para apoyarlos, van a perder el esfuerzo de muchos años de trabajo a raíz de una situación de la que no somos responsables”, expresó.

La desocupación de los edificios esteños, según Tassano, alcanzó el 50% de los inmuebles. Añadió que la presión de los propietarios llevó a que no se contratara personal de verano y los edificios se mantuvieran con el personal de todo el año. Algunos edificios solían contratar hasta 70 personas en verano y este año contrataron a diez, ejemplificó Teijón.

“El uruguayo que disfruta de los beneficios, bárbaro. Pero los propietarios extranjeros dicen '¿por qué tengo que estar aportando por algo que no estoy usando? ¿Por qué tenemos que tener esos empleados?'. Tenemos una presión y siempre quedamos como los antipáticos”, expresó el presidente del CADE.

La estrategia que han utilizado las empresas para evitar el despido es hacer una secuencia de seguros de desempleo en la que turnan a los empleados. Sin embargo, Teijón denunció un “abuso” del seguro de desempleo y del seguro especial por desempleo parcial por parte de los empresarios.

“El sector de edificios es un sector económicamente saneado, en el que los propietarios pagan los gastos comunes, pero desde marzo del año pasado ha sido una gimnasia lo que se ha hecho con los trabajadores. Se los envía al seguro de desempleo para beneficio de la empresa y no necesariamente para el trabajador”, consideró Teijón.

La cantidad de propietarios deudores no es alta, indicó Tassano. No obstante, le preocupa que en los próximos meses el número de deudores aumente debido al cierre de fronteras.