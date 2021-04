El ex intendente por el Frente Amplio (FA), Oscar de los Santos, y los ediles del Espacio 738 se reunieron este miércoles con la dirección de la Asociación de Funcionarios de Conrad (AFUC), afiliado al PIT-CNT, para analizar la situación en la que quedaron tras el cierre de los casinos privados.

Entre otros puntos, el sindicato planteó su preocupación por este nuevo cierre de la empresa y mencionaron el reclamo para que se cumpla con el convenio firmado hace algunos meses, que los ampara a un seguro de paro especial hasta junio del 2022.

Este convenio, sin embargo, deja fuera del beneficio a casi 800 trabajadores zafrales, que no cuentan con los jornales necesarios para cubrir dicho seguro. El edil frenteamplista Leonardo Delgado dijo a la diaria que “800 familias ya quedaron sin ningún ingreso”.

El edil planteó que sería necesario establecer un seguro de paro especial hasta diciembre para este grupo de trabajadores, como un mecanismo para garantizar un “ingreso mínimo” para esas familias. “Estos trabajadores continúan pagando agua, luz, alquiler y otros servicios, y además tienen que comer”, argumentó.

Delgado lamentó además que los trabajadores se enteraron del cierre del hotel por los medios de prensa y recordó que hasta el momento no han tenido una instancia de diálogo con la empresa.

El Espacio 738 considera que las medidas del gobierno nacional y de la administración de Enrique Antía “dejan afuera a muchísima gente, son “insuficientes” y apuntan a generar beneficios para las empresas, pero no para los trabajadores.

El decreto que se discute en la Junta Departamental, puso como ejemplo Delgado, establece beneficios tributarios para el sector empresarial y para emprendedores, pero “no se habla nada de los trabajadores”.

El legislador departamental considera “fundamental” promover el diálogo entre la Intendencia de Maldonado, la Junta Departamental, los trabajadores, sindicatos y las cámaras empresariales. “Es la manera que tenemos para salir adelante con la menor cantidad de gente por el camino. Necesitamos que el impacto de la pandemia y la ausencia de temporada estival en Maldonado no lo paguen los trabajadores, como hasta ahora lo vienen pagando”, afirmó.

Delgado dijo que, además de la situación del Conrad, hay muchos casos preocupantes vinculados a la crisis del sector turístico. Puso como ejemplo a los transportistas, que continúan abonando ciertos tributos y permisos pero no están generando ingresos porque no pueden brindar sus servicios. “Propusimos que se los exonerara de la habilitación para entrar al puerto, que son unos 3.600 pesos mensuales. No es una solución definitiva, pero por lo menos es un alivio para los trabajadores”, declaró.

Delgado aseguró que muchos transportistas están vendiendo sus vehículos para pagar ese impuesto y agregó que el gobierno departamental debería establecer un crédito fiscal para la patente, ya que la siguen abonando y no están trabajando. “Desembolsan sin recibir nada de ingresos, no se soluciona con los préstamos blandos, ellos sacan el préstamo pero lo tienen que pagar sin estar generando ingresos”, concluyó.