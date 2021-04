La policlínica de La Capuera atraviesa una situación similar a la de Solís Grande: desborde, poco personal y escaso horario de atención al público. Un integrante de la comisión vecinal de la localidad, Martín Peña, señaló a la diaria que llevan varios meses de reclamos de diferente índole.

Además del pedido de más personal médico y una ambulancia especializada, en las últimas horas se sumó un nuevo problema para los usuarios: la Red de Atención Primaria (RAP) de Maldonado decidió que la policlínica termine su horario de atención a las 15.00 y no a las 18.00, como hasta ahora.

Las autoridades explicaron que esta medida se tomó porque dos funcionarios fueron enviados a Piriápolis y debido a eso no hay personal suficiente para completar el horario habitual en La Capuera.

Peña destacó que en este centro asistencial se atienden unas 10.000 personas, ya que abarca cinco barrios: La Capuera, El Pejerrey, Sauce de Portezuelo, Ocean Park y Bahía del Pinar. En la policlínica trabajan sólo seis funcionarios; varios médicos de distintas especialidades ya no atienden en el lugar, entre ellos un pediatra.

La falta de una ambulancia es otro tema sensible para los vecinos. La Capuera y los barrios aledaños están en un punto medio entre Maldonado y Piriápolis; por ese motivo las ambulancias no llegan al lugar en los tiempos establecidos en las disposiciones del Ministerio de Salud Pública que reglamentan la atención médica de emergencia con unidades móviles.

El 9 de diciembre de 2020 un niño de 12 años sufrió varias quemaduras tras incendiarse el calefón de su casa, el menor fue trasladado por la Policía pero finalmente falleció. Este episodio trágico impulsó a los vecinos a manifestarse por más atención médica y traslados adecuados ante este tipo de emergencias.

Peña recordó, además, que este jueves 22 de abril dos jóvenes sufrieron un accidente en moto sobre la ruta y los efectivos policiales “no se animaron” a llevarlos porque estaban “bastante lastimados”. Un móvil de la Policía Caminera trasladó a las víctimas a un centro de salud. “Depende de la voluntad de la Policía que te lleven, no es lo ideal”, reflexionó el vecino.

En 2017 se consiguió a través de ASSE una ambulancia para traslados coordinados en La Capuera; sin embargo, poco después fue enviada a Piriápolis y otra vez los vecinos de la zona quedaron sin el servicio.

En julio del 2020 el diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Blás (que en ese momento era candidato a la Intendencia de Maldonado), anunció en varios medios locales que tras gestiones con ASSE y RAP-Maldonado, finalmente La Capuera contaría con una ambulancia especializada.

Le repito . La ambulancia está destacada permantemente a la policlinica de la capuera y funciona en el mismo horario que está . No es difícil de comprender, o si ? — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) December 11, 2020

Sin embargo, Peña contó que nunca tuvieron el vehículo de emergencia. Los vecinos se reunieron con el director de la RAP, Carlos Tarabochia, quien se comprometió, mientras se tramitaba la ambulancia, a que los fines de semana contarían con un servicio desde Piriápolis para emergencias.

“Nos pasaron un teléfono y a las pocas semanas llamamos por una señora y no accedieron. Se les reclamó y nos comentaron que este servicio no iba a funcionar porque no había personal”, puntualizó Peña.

Los vecinos se reunieron luego con los diputados por el departamento de Maldonado para buscar una solución al tema. Peña dijo que el único de los cinco legisladores que no participó fue Blás. En una segunda reunión asistió su suplente, Federico Casaretto.

En diciembre de 2020, el diputado colorado Eduardo Elinger, reclamó la intervención de las mutualistas privadas para atender emergencias. En enero y febrero los legisladores continuaron con instancias de diálogo y le explicaron la situación al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. En marzo se reunieron por este tema con el ministro de Salud, Daniel Salinas.

Este viernes el diputado por el Movimiento de Participación Popular, Eduardo Antonini, dijo a la diaria que está valorando realizar un pedido de informes por la situación de la policlínica de La Capuera. Horas antes, su suplente, Gloria Fuentes, se refirió al asunto en sus redes sociales.

Nos gustaría saber porque en plena pandemia sé decide cerrar la Policlinica de la Capuera en Piriápolis a las 15 hrs.

Que pasa no hay enfermeros, no hay médicos. Cuál es él horario que salen a hacer hisopados??? pic.twitter.com/XGg2Yz6THP — Gloria Fuentes. (@gloriafue) April 22, 2021

“El acuerdo al que se había llegado con todos los diputados, autoridades de la RAP y la departamental de Salud, era que se extendía el horario y se les brindaría la ambulancia”, sostuvo Antonini. El objetivo, según dijo, era tener operativa la policlínica 24 horas; sin embargo, se restringió el horario de atención y el vehículo de traslados no ha llegado.