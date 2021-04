En el departamento de Maldonado funcionan unas 150 empresas de transporte turístico. En su gran mayoría, llevan más de un año sin trabajar y generar ingresos, con la excepción de las que se dedicaron durante algunos meses al traslado de escolares.

La vocera de la Unión del Transporte en Maldonado (UTM), Adriana Lema, dijo a la diaria que las medidas anunciadas este martes por el Poder Ejecutivo son “bienvenidas aunque insuficientes”.

Lema aseguró que muchos de los anuncios, entre ellos las exoneraciones tributarias, son medidas que reclaman diversos sectores “desde el año pasado”. En su opinión, algunos de estos beneficios están pensados para el período febrero-julio de 2021, pero la situación de crisis del sector se arrastra desde antes y hay empresas de transporte “que vienen endeudadas hace varios meses”.

Puso como ejemplo lo que sucede con los préstamos blandos que se habilitaron para el rubro, una alternativa que Lema definió como un “salvavidas a medio inflar”, ya que el sector cuenta con ese dinero pero sigue sin trabajar y no genera capital para devolverlo. “Te ayuda unos metros pero te hundís igual”, graficó.

Por su parte, Daniel Ancheta, transportista e integrante del Consorcio Grupo Puerto estimó que en Maldonado hay entre 50 y 55 empresas del rubro que van “camino a la quiebra por no poder solventarse”. 96% del sector, según dijo a la diaria, está “parado” en todo el departamento.

Los transportistas aseguran que varios compañeros ya han tenido que vender sus unidades para pagar tributos y otras cuentas del hogar. “Y vendieron las camionetas a precios que en el mercado no son reales”, lamentó Lema.

Otro punto que preocupa al sector de los transportistas es el de los préstamos por leasing, que las empresas generalmente utilizan para renovar la flota. Estos préstamos se pagan durante cinco o seis años; en el primer paquete de medidas que anunció el gobierno, en 2020, se postergaron esos pagos por tres meses, pero desde entonces el beneficio no se prorrogó y no han obtenido más respuestas.

Ancheta estimó que, en promedio, la cuota mensual de un préstamo leasing ronda los 1.000 dólares. “Las empresas hemos ido a hablar con los bancos que nos prestaron el dinero, pero nos continúan refinanciando y son intereses más intereses”, acotó Lema.

En cuanto al anuncio que hizo el gobierno de no subir los combustibles, Lema remarcó que se trata de una medida que “no beneficia en nada, porque no estamos trabajando ni consumiendo”.

En la opinión de Ancheta, las medidas gubernamentales llegaron “14 meses tarde”. Por otra parte, dijo que todavía no han tenido reuniones con el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, con quien tienen interés en discutir estos temas.

Por último, apuntó contra el ministro de Turismo, Germán Cardoso: “El turismo interno no mueve la aguja. Cuando vienen de otros departamentos, vienen en sus propios vehículos y no pagan las tarifas que abonan los extranjeros. No van a pagar un city tour por Maldonado”.