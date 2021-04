El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, concurrió este lunes al mediodía a la policlínica de La Capuera, en Maldonado, apenas horas después de que tomaran estado público varios reclamos de usuarios del servicio y de vecinos de la zona.

Cipriani llegó a la reunión junto con el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, el vocero Julio Micak y los diputados del departamento. Uno de los reclamos centrales tenía que ver con los horarios de atención, que recientemente fue reducido tres horas diarias. Cipriani respondió que, debido a la pandemia, ASSE tuvo que trasladar funcionarios a Piriápolis, pero anunció que “a la brevedad” retomarán con el horario habitual.

El presidente de ASSE se comprometió además a que la policlínica, que atiende a unas 10.000 personas, contará con una puerta de urgencias 24 horas, un médico general y una enfermera que comenzarán a atender los sábados. También anunció una ampliación edilicia para mejorar la calidad de la atención.

ASSE pretende habilitar en este centro el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105) con la instalación de una base que contará con ambulancias especializadas. Cipriani reconoció que el reclamo de los diputados de Maldonado con respecto a la ambulancia “es muy justificable”. Por eso se comprometió a trabajar “desde el día de la fecha” para incluir la instalación de esta base en la próxima Rendición de Cuentas, en junio.

Los vecinos que participaron en la reunión emitieron un comunicado en el que transmitieron su disposición a colaborar “para que esto suceda”.

A la salida de la reunión, el diputado suplente Federico Casaretto (que concurrió al lugar en representación de Rodrigo Blas) mantuvo el siguiente diálogo con uno de los vecinos, a propósito del reclamo de los usuarios de una ambulancia para traslados urgentes.

Casaretto: - En este momento no estará, pero los traslados se hacen con la ambulancia de ASSE. Cuando funciona la policlínica hay una ambulancia de traslado.

Vecino: - Federico, la ambulancia que dijeron que iba a estar en La Capuera tantas horas y no sé qué, no sé cuánto, no existe y no está en La Capuera.

Casaretto: - Lo que yo te digo es que si hay un paciente para trasladar en este momento, se levanta un teléfono y la ambulancia para La Capuera está.

Vecino: - ¿Y qué pasó el viernes pasado, que dos jóvenes tuvieron un accidente en moto [en La Capuera] y los terminó llevando la Policía Caminera?

Casaretto:- No sé qué pasó el viernes pasado. Será que no era el horario de funcionamiento de la policlínica.

Otro de los diputados que concurrieron a la reunión, el frenteamplista Eduardo Antonini, cuestionó desde sus redes sociales la “inoperancia de los equipos de gestión de ASSE en Maldonado”, que derivaron en la visita de Cipriani.

Ante la inoperancia de los equipos de gestión de ASSE en Maldonado, que en la Policlinica La Capuera recortaron el horario de atención y ante protesta de vecinos anunciamos pedido de informes, culminó en el propio Cipriani viniera a plantear soluciones que Maldonado no daba. pic.twitter.com/hbtrg1Klax — Eduardo Antonini (@antonini_edu) April 26, 2021

Esperemos que ahora si los vecinos de Laguna del Sauce tengan las respuestas de atención en Salud que con total justicia venían reclamando y las soluciones no solo no aparecían sino que además veían resentidos los horarios normales de atención. Seguiremos todas las instancias. — Eduardo Antonini (@antonini_edu) April 26, 2021

Gregorio Aznárez en sintonía

“Esperemos que ahora sí los vecinos de Laguna del Sauce tengan las respuestas de atención en Salud que con total justicia venían reclamando”, añadió Antonini

Cuando la comisión de vecinos de Solís Grande tomó conocimiento de la recorrida del presidente de ASSE en La Capuera, también reclamó su presencia en la policlínica de Gregorio Aznárez, otra que ha mostrado muchas deficiencias en su funcionamiento.

Álvaro Bentancur, vocero del grupo, invitó a Cipriani a recorrer la policlínica de manera “urgente” y el presidente de ASSE aceptó. Sobre las 15.30 arribó a la localidad y también prometió cambios.

Los vecinos reclamaron que se reintegre la otra enfermera que desempeñaba labores administrativas, para que la policlínica no deba cerrar cuando la médica realiza hisopados.

“Nos explicó el problema que existe con el poco personal, que no dan abasto y las limitantes económicas”, expresó Bentacur. Respecto del aspecto edilicio, Cipriani se contactó con Mevir para realizar refacciones, y un arquitecto ya se contactó con la comisión de vecinos, según declaró Bentancur.