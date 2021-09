No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este jueves, ocho de los nueve ediles titulares del Frente Amplio (FA), con excepción de Susana Hernández, concurrieron a la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) para acceder al expediente que involucra al integrante de Cabildo Abierto (CA) y director de Planificación y Fiscalización de la comuna, Gaspar Barrabino, quien ofreció puestos de trabajo en empresas que “ganarían las licitaciones”, según un audio de WhatsApp.

La polémica se desató en agosto, cuando el medio local Crónicas del Este publicó un audio en el que se escucha a Barrabino ofrecerle a su interlocutor “hacer fuerza” para gestionarle un puesto de trabajo en las empresas que “ganarían” la licitación N° 27/2021, para la “conservación” y tareas de mantenimiento de los espacios públicos de la zona de Sauce de Portezuelo y Ocean Park.

A raíz de estos hechos, el FA solicitó la creación de una comisión investigadora en la JDM, pero el Partido Nacional (PN) no acompañó la iniciativa. La bancada oficialista manifestó que no se presentaron pruebas que ameriten investigar, sino “trascendidos” que no eran “contundentes”

Luego la bancada del FA elevó un pedido de informes que no ha sido respondido por las autoridades. Por esta razón, los ediles de la oposición se dirigieron a la intendencia para pedir el acceso al expediente de la licitación, amparados en el inciso 13 del artículo 91 del Reglamento de la JDM, que establece que los ediles pueden “visitar las Oficinas Municipales y solicitar los informes que consideren necesarios”, con “previo anuncio al Ejecutivo Comunal por la Mesa de la Junta Departamental”.

Antes de la visita los ediles habían enviado una solicitud para asistir a la oficina de la Dirección General de Gestión Ambiental, de la que depende la dirección de Planificación y Fiscalización, a cargo de Barrabino. Allí los recibió el coordinador de la cartera, Carlos Medina, quien les informó que el expediente se encontraba en la Dirección General de Hacienda.

Por esa razón se trasladaron a la oficina de Hacienda, donde recibieron la negativa al pedido de acceder al documento, por parte del director de Hacienda, Jorge Buda, quien alegó que no estaba autorizado para compartir la información solicitada.

“Queríamos ver el expediente, no sacar fotos o copias, pero Buda, con absoluta honestidad, dijo que no le había llegado la solicitud de información. Cuando el expediente regrese a Gestión Ambiental capaz lo podemos ver”, dijo a la diaria el edil por el Espacio 738 Leonardo Delgado.

Tras las visita de la oposición, el secretario general de la intendencia, Luis Eduardo Pereira, declaró en entrevista con la emisora FM Gente, que no era necesario concurrir “empatotados” y consideró que existe un nerviosismo” por parte del FA y una intención de “sembrar dudas donde no las hay”. Los ediles “irrumpieron en malón, irresponsablemente” en la Dirección de Gestión Ambiental, “en época de pandemia”, valoró el secretario general.

En diálogo con la diaria, el edil Joaquín Garlo consideró que las declaraciones de Pereira representan una “nueva salida de los jerarcas de la intendencia para intentar encubrir y defender” a Barrabino y aseguró que en “en ningún momento hubo una actitud patotera” de parte de la bancada del FA.

Por otra parte, resaltó que el recibimiento de los jerarcas fue “muy cordial” y lamentó no poder acceder al expediente, algo " que correspondía porque recorrimos la vía institucional y los mecanismos reglamentarios que tenemos como ediles departamentales para poder ejercer nuestras competencias”, argumentó.

Consultado sobre los motivos que llevó a los ediles a concurrir en grupo, expresó: “si tanta es la preocupación del secretario general por las medidas sanitarias, estaría bueno que se cumplan de forma más correcta dentro de la propia intendencia”, ya que señaló haber observado una “muchedumbre amontonada” en la planta baja de la IDM que esperaba hacer los trámites.

“Nos gustaría saber o acercarnos a la verdad, cosa que no hemos podido hacer, en primera instancia, por la negativa del PN a conformar la comisión investigadora y ahora por no poder acceder a la documentación en poder de la Administración”, concluyó.

Los ediles frenteamplistas citaron al jerarca municipal de CA para que comparezca ante la Comisión de Legislación y ante la Comisión de Medio Ambiente de la JDM y brinde explicaciones. El lunes la bancada del FA se reunirá para definir los pasos a seguir.