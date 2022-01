Nació en Montevideo, pero luego de 25 años de vivir en el departamento, Silvana Amoroso se considera una maldonadense más. Es médica y fue directora del Hospital de Maldonado entre 2005 y 2010, durante el primer gobierno de Óscar de los Santos. Tras jubilarse, la militante independiente del Frente Amplio (FA) se transformó en la referente de la Comisión Prorreferéndum para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En diálogo con la diaria, Amoroso habló sobre su triunfo en las elecciones departamentales internas, en las que obtuvo 1.759 votos (38,71% del electorado); hizo un diagnóstico sobre el rol opositor del FA a nivel departamental y sobre la necesidad de dejar atrás antiguos liderazgos para darle paso a los nuevos. También adelantó que está abierta a mantener una reunión con el intendente, Enrique Antía.

Desde el comienzo del escrutinio en las elecciones departamentales se vio una clara ventaja con respecto a los demás candidatos. ¿Te tomó por sorpresa el resultado?

Te diría que más o menos. Por un lado, pensaba que sí iba a ganar porque tenía una gran cantidad de sectores que me apoyaron. De cualquier manera, la incertidumbre era mucha porque votó mucha gente que no es militante, que no pertenece a ningún sector y que, por lo tanto, no se puede saber cuánto conocen a los candidatos y a cuál van a elegir. Pero sabía que mal no me iba a ir, de eso tenía seguridad.

¿Cuáles serán tus principales objetivos en la conducción del FA Maldonado?

En primer término -y eso lo va a responder cualquier presidente departamental-, es trabajar junto con los sindicatos, con Fucvam, y demás organizaciones sociales para anular los 135 artículos de la LUC el 27 de marzo. Mientras vamos caminando hacia el referéndum, el objetivo fundamental es ampliar el FA, dar más participación, vincularnos y acrecentar nuestros vínculos con la sociedad toda. También mejorar los comités de base porque venimos de una elección departamental en la que perdimos muchos votos. Tenemos una bancada muy interesante, compacta, con gente capacitada y diversa en edades y profesiones; pero tenemos nueve ediles, por lo cual, nuestra incidencia para lograr cambios a los planteamientos que puedan venir del Ejecutivo o de la propia Junta Departamental, no son suficientes.

Durante la campaña para la elección interna hiciste hincapié en la necesidad de fortalecer los comités de base. ¿Cuál es la situación actual?

Lo que pude observar durante todo el año pasado, fundamentalmente en el primer semestre, cuando estuvimos con la recolección de firmas, es que los comités de base estuvieron funcionando. Lo que tengo que poner en contrapeso es que hay grandes zonas del departamento, donde no tenemos comités de base. Los hemos perdido o hay referentes que se han desilusionado, que estaban enojados. Tenemos que hacer un trabajo en el territorio muy importante.

¿Cuáles son esas zonas?

Por ejemplo, Maldonado Nuevo, que es una suma de muchos barrios, donde se concentra una gran cantidad de población de la ciudad de Maldonado. Allí prácticamente no tenemos comités de base.

¿Cómo viene la campaña por el Sí?

Estamos calentando los motores. La fecha del referéndum no es muy favorable, sobre todo para los departamentos que tenemos costa y que estamos en temporada. La gente está tratando de trabajar lo más que pueda. A eso sumale las fiestas de fin de año, la familia y ahora el aumento impresionante de casos de covid-19. Si bien aparentemente son más leves los síntomas con esta cepa (ómicron), el sistema de salud está saturado. Creo que hay poca información dirigida a esta situación que estamos viviendo hoy. No creo que imagináramos que íbamos a tener este número tan importante de casos, que supera ampliamente la anterior ola que hubo. No estarán saturados los CTI, pero el nivel de contagiosidad es muy alto. Hay desconcierto.

¿Crees que la coyuntura no es propicia?

Ya estamos trabajando. Se han formado comisiones locales, que fue un trabajo previo a fin de año y ya están teniendo acciones en territorio. Capaz que en la ciudad de Maldonado no se visualiza tanto porque es donde se concentra la mayor cantidad de personas.

Te postulaste como frenteamplista independiente y tuviste el apoyo de más de diez sectores. ¿Consideras que no quedar vinculada a un solo sector te dio ventaja con respecto a los otros candidatos?

No siempre fui independiente. Pertenecí a la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad y tuvimos una muy buena performance cuando se creó. Era un sector nuevo, pero ya después entró a decaer, si bien en Maldonado -donde yo encabezaba la lista- tuvo buena votación. Creo que el FA está lleno de sectores y no hay tantas diferencias entre ellos como para que haya tantos. Entonces, ahí decidí pasar a militar en el comité de base y me encontré muy cómoda. Allí me eligieron para ser delegada del Plenario Nacional del FA, que fue avalado en la votación interna en 2016.

Entonces, te ayudó

Creo que sí, porque si analizamos los resultados de la elección vemos que los frenteamplistas votaron renovación y equilibraron las fuerzas entre los sectores en la conducción del FA. Pero [el triunfo] tuvo que ver con muchas cosas. El haber sido directora del Hospital de Maldonado, haber sido referente de programas del Ministerio de Salud Pública y trabajar en la dirección de la Red de Atención Primaria de Asse. Todo esto me dio la posibilidad de estar en territorio y con la gente. También fui una de las caras visibles de la comisión prorreferéndum. Este trabajo fue estar en la calle con la ciudadanía. Creo que todas esas cosas, sumado a que soy una independiente. Permanentemente he mostrado mi compromiso con el programa del FA y, estuviera en el lugar que estuviera, me mantuve trabajando para el partido. Eso tuvo sus frutos.

Volviendo al asunto de los sectores, ¿considerás que el fracaso del FA en las elecciones departamentales pasadas tuvo que ver con cierta fragmentación?

Sí, pero no como elemento fundamental. Pienso que hubo un desgaste y problemas internos, como el hecho de no tener una estrategia única. Había más de una estrategia y no tuvimos la potencia que te da tener una estrategia única. Y la comunicación. En la autocrítica que hicimos, una de las cosas en la que hemos coincidido es que la comunicación nuestra no fue buena. Hicimos mucho, pero la gente no lo integró. Algunas cosas sí, pero fue tanto lo que hizo el FA tanto a nivel nacional como departamental, que una ve lo que sucedió en el último período y dice: “qué pobreza”.

¿Dices que hubo cierta austeridad a la hora de comunicar los logros? ¿Faltó marketing?

Veo varias cosas. No solo se trata de estar en el territorio, compartiendo, escuchando y dando información, sino también está el manejo de redes, que es lo que los otros partidos, sobre todo el Partido Nacional (PN), ha hecho de forma excelente. Han habido cambios en el mundo, algo que podemos ver en Brasil y en Estados Unidos: cuánto influye el manejo de las redes en las decisiones de los electores. Para nosotros lo más importante es el relacionamiento cara a cara con el otro, pero hay que aggiornarse.

Fernando Pereira mantuvo una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y parece haber logrado “recomponer el diálogo” entre el oficialismo y la oposición. ¿Lo ves viable a nivel departamental?

Sí, ¿por qué no? Cuando inició la pandemia pedimos entrevista y fuimos a conversar con el intendente, que en ese momento era Jesús Bentancur porque Antía había renunciado para postularse en las elecciones departamentales. Pero creo que tenemos la apertura necesaria. Planteamos un ámbito multipartidario para trabajar juntos. Hay instancias que son más que necesarias porque la democracia necesita del respeto de los otros y de escucharnos, porque es de lo que se trata: de la vida de la gente. Es en lo que trabajamos: tratar de lograr una vida digna para todos.

¿Darías el primer paso para que se concrete ese encuentro?

Estoy abierta a que se dé esa instancia. En este momento, junto con los demás compañeros del FA, estamos trabajando en el armado de lo que va a ser la próxima conducción. Fui proclamada presidenta departamental administrativamente, pero todavía no formalmente. Y además tenemos el referéndum de por medio. Pero creo que sí, que se puede dar.

Con respecto a la gestión de tu antecesor, Roberto Domínguez, ¿qué vas a continuar y en qué vas a innovar?

Quiero continuar trabajando sobre la unidad del FA y de los sectores y en poder tener una planificación estratégica, para que nos dé eso que nos faltó: un rumbo en común. Eso es lo más importante. En eso se vino trabajando este último año y medio. Después de haber perdido las elecciones nacionales nosotros iniciamos un trabajo de evaluación. Ha sido un proceso difícil, que ha ido lentamente porque hay formas de trabajar que ya tienen muchos años y están metidas en nosotros. Pero, a su vez, en las elecciones departamentales pasadas los tres candidatos trabajaron con unión. Tenían propuestas conjuntas y, de hecho, el electorado puso en la Junta Departamental de Maldonado una variedad de sectores y equilibró como nunca antes la distribución de las fuerzas del FA. Ahora, en esta elección interna departamental, pasó lo mismo. Es lo que pretendo canalizar y continuar lo máximo que se pueda. Son procesos y los cambios llevan tiempo. Se necesita mucho respeto, escucha, no entrar en provocaciones y, muchas veces, saber ceder en pos de un objetivo mayor.

¿Cómo ves la estrategia opositora que están llevando adelante los ediles y el diputado Eduardo Antonini?

Lo que evalúo es que me gusta mucho lo que estoy viendo en la Junta Departamental. A mí me gusta que los ediles discutan entre ellos, tomen posición, consulten a la Mesa Política en temas realmente importantes, y que voten todos juntos: que lleguen a acuerdos. Vamos por muy buen camino. Lo otro que me parece importante es poder criticar aquello que está mal y siempre tener un nivel de propuesta, porque si algo tiene el FA para enorgullecerse es su capacidad de propuesta. Veo esas cosas en la bancada de ediles. Voy a tener una reunión con ellos en estos días. Mi idea es apoyar mucho el trabajo. He visto que han sido críticos, pero siempre siguiendo los pasos y los procedimientos. Cuando han tenido que ir a un juzgado para pedir información porque no se les brindaba, lo hicieron. https://ladiaria.com.uy/maldonado/articulo/2021/11/ediles-del-fa-de-maldonado-se-presentan-ante-la-justicia-por-gastos-de-publicidad-de-la-junta-departamental/ Lo mismo Antonini en el parlamento. Ha sido un diputado que está permanentemente en contacto con la realidad de lo que sucede en Maldonado y que se hace oír.

Es el segundo período en el que el FA es oposición en Maldonado. ¿Qué cambios observaste de un período al otro?

Sí. Teníamos más ediles, pero no teníamos una estrategia en común. Ese fue uno de los grandes problemas. La pena es que tengamos nueve ediles. Igual son nueve, pero trabajan como si fueran 30.

Este año Darío Pérez dijo en entrevista con varios medios de prensa que se sintió destratado por el FA y que no volverá. ¿Hay un acercamiento de su parte al oficialismo? ¿Creés que es un golpe grande para el FA?

No he hablado con él. Una cosa es lo que aparece en la prensa y lo que se interpreta de los gestos y las cosas que él dice. Pienso que él está dolido y, bueno, yo lo entiendo.

En definitiva el conflicto fue entre Pérez y De los Santos. ¿Se podría haber manejado de otra manera en la interna del partido?

Eso es cierto. Es a lo que me refiero cuando digo que tenemos que trabajar en unidad, estar equilibrados. Las polarizaciones pueden ser buenas o malas, pero cuando tenés dos líderes de los compañeros, a veces, no se permite que se exprese toda la otra diversidad que hay en el FA. En esta coyuntura, estamos pudiendo salir de eso. Entiendo el dolor, pero trato de centrarme en lo positivo que estamos viendo en la juventud.

¿Cómo es tu vínculo con los jóvenes del FA? ¿Creés que hay que fortalecer la participación de los jóvenes?

Los jóvenes ya tienen participación. No es Silvana Amoroso, sino el FA el que tiene un acuerdo previo a la elección interna para que la vicepresidencia sea ocupada por la juventud. Mi relacionamiento es bueno, como con todos los demás. Yo, que no soy una joven, apuesto mucho en ellos. De hecho, doy clases en la Facultad de Medicina del Claeh a los alumnos de primer año, a los más jóvenes. Para mí, ahí está el futuro. Esta fuerza política está transitando una renovación no sólo en Maldonado, sino en el país entero y necesita gente joven trabajando con compromiso y con sus nuevas ideas. Estamos viviendo un cambio civilizatorio hace un largo tiempo ya. Pero creo que la ficha nos ha caído con los viejos liderazgos que están cediendo lugares a los nuevos. Con la pandemia se aceleró este proceso y lo dejó en evidencia. También los avances tecnológicos y científicos, cuando vemos que en nuestro país los investigadores crean test PCR y todo lo que han hecho en tiempo record, investigando las cepas. El teletrabajo y el teleestudio, al que hemos sido obligados, de alguna manera, por la pandemia. Por suerte estábamos muy bien preparados. No fue en vano, el datacenter, el cable submarino, las telecomunicaciones, el Plan Ceibal. No sé qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia. Eso demuestra que nuestro programa de gobierno ha tenido una visión de futuro y que han trabajado para el Uruguay.

Más del 60 % de las candidaturas en las elecciones internas del FA fueron mujeres y más de la mitad son mujeres jóvenes. ¿Qué avance hubo en materia de género en el FA y qué falta profundizar?*

Es un logro de las mujeres que hoy tengamos presidentas en 13 departamentos. Veo que este resultado es muy auspicioso. Es un logro no sólo de las frenteamplistas, sino de las mujeres en general en la lucha por la igualdad de oportunidades, no sólo en la política, también en el acceso a derechos. Las mujeres del FA siempre estuvieron en esa lucha, pero las organizaciones sociales son las que han llevado esto adelante fundamentalmente. En el FA venimos capitalizando estas luchas, como se vio en la aprobación del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia Política basada en Género, hace más de un año, en el Plenario Nacional. Es el primer partido en América Latina que lo tiene. Hay muchas mujeres muy capaces en el FA y a todas se nos tiene que dar oportunidad para mostrar que podemos llevar adelante nuestras ideas.

¿Se alcanzó la paridad?

Más allá de las presidencias, nosotras peleamos para que haya paridad en toda la estructura. Eso es algo que no va a ser tan sencillo de lograr. Queremos paridad en la Mesa Política, en el Plenario Nacional, en las comisiones. Este es un primer paso.

Falta bastante para las próximas elecciones

No falta tanto

¿Ya están pensando en posibles candidatos?

Tenemos una cantidad de candidatos. Primero tenemos que realizar esa planificación estratégica, eso es lo primero. Además, al estar en un etapa de cambio, necesitamos poder pensar hacia adelante. Si nosotros logramos eso, vamos a llegar a 2024 mucho mejor posicionados. Los liderazgos se van construyendo.

¿Te ves como una posible candidata?*

Realmente no pienso en mi persona. Me visualizo como alguien que va a ayudar para que se visualicen otros, pero sobre todo, voy a ayudar a que el FA mejore en su funcionamiento, en su llegada, en las finanzas y en la comunicación. El trabajo es mucho y no es fácil. Me veo como alguien que va a facilitar los procesos y los consensos, no pienso tanto en mi figura. Obviamente cuando se está en la presidencia se cumple un rol muy importante, pero estoy centrada en subsanar y crear un clima propicio para la comunicación interna y hacia fuera.