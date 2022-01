No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este viernes vencía el plazo para que el empresario Giuseppe Cipriani firmara el contrato por la explotación del casino en San Rafael, que ganó a través de una licitación pública en 2019. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había pautado una cita para este viernes a las 12.00, pero el empresario no se presentó, sino que envió a su apoderado y abogado Pablo Monsuárez, quien se reunió con autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Turismo con el fin de negociar un nuevo acuerdo.

En diálogo con la diaria, Monsuárez indicó que se firmó el acuerdo, dado que la empresa Fosara SA ratificó su intención de invertir en el megaproyecto, “que era lo más importante”, según señaló. Consultado sobre si el gobierno había propuesto nuevos plazos para el inicio de la obra, el abogado respondió que no.

Es la tercera fecha propuesta por el Ejecutivo para cerrar el contrato, luego de dos pedidos de prórroga del italiano. El 21 de diciembre Cipriani no asistió porque, según alegó y confirmó el MEF, cumplía cuarentena en Dubái, Emiratos Árabes, tras contraer covid-19. En esa oportunidad pidió postergar la firma del contrato. El MEF accedió, pero el 14 de enero Cipriani tampoco se presentó. En esa oportunidad no justificó la inasistencia y volvió a pedir prórroga.

No obstante, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunció que el acuerdo caería si Cipriani no se presentaba este viernes, durante su visita a la Isla de Lobos, el 14 de enero. El jueves ratificó esa postura en el programa Doble click: es “una gran lástima, pero no se puede perder más tiempo”.

“Si el interés sigue siendo rechazado, si cambió de idea el inversor, lo que hay que buscar es un llamado a licitación para otra propuesta que tenga que ver con la inversión en infraestructura a través del estímulo para una licencia para casino”, agregó. Según el ministro, hay otras expresiones de interés para explotar el segundo casino privado en Punta del Este.