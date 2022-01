No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, repitió este miércoles lo que ha afirmado desde hace semanas: si este viernes el empresario italiano Giuseppe Cipriani no firma el contrato por el hotel San Rafael, no se le otorgará la licencia para manejar un casino privado. “Sería una gran lástima, pero no se puede perder más tiempo; si el interés sigue siendo rechazado, si cambió de idea el inversor, lo que hay que buscar es un llamado a licitación para otra propuesta que tenga que ver con la inversión en infraestructura a través del estímulo para una licencia para casino”, expresó.

El ministro aseguró que ya ha recibido varias expresiones de interés por obtener lo que sería el segundo permiso de gestión de casino privado en el balneario más importante del país. Comentó en Doble Click que la situación le “preocupa muchísimo” y le “duele que perdamos tiempo”, por eso la prórroga que le dio el gobierno hasta el 28 de enero es la última. “Nos preocupa porque tanto la intendencia como el gobierno estábamos muy interesados en todo lo que significa una obra de este tipo. Creo que esto lo que hace es atrasar un poco, pero ya habrá inversores interesados”, señaló.

Tal como informó la diaria, Cipriani solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplazar la firma del contrato que estaba prevista para el 14 de enero. Según informaron fuentes de la cartera, la decisión fue tomada “cumpliendo con los principios de colaboración y buena fe que deben existir en la contratación pública, extremando esfuerzos para que se concrete un proyecto de interés general”.

El empresario debía presentarse originalmente el 21 de diciembre ante el MEF para suscribir el contrato, pero avisó a último momento que no asistiría, ya que se encontraba en cuarentena en Dubái, Emiratos Árabes, tras contraer covid-19.

El ministro destacó que esta no es la única obra importante en hotelería que se proyecta. Según detalló, también está avanzando el proyecto de construir un hotel de lujo en Rocha. “Se hizo un llamado de expresión de interés para la construcción de un hotel importante con la licencia de casino privado, se presentaron tres iniciativas y fue calificada una. En este caso no se fija exactamente el lugar, cada propuesta verá, y luego el MEF, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Rocha harán el llamado a licitación para que se pueda llevar adelante”, explicó.

Por otra parte, en Carmelo también avanza una propuesta similar. “Es una zona riquísima turísticamente, que tiene su puerto deportivo, promete muchísimo. Hay un viejo hotel casino que es propiedad del Ministerio de Turismo, y allí estamos trabajando en un pliego de licitación que vamos a permitir que tenga opción para la compra”.

“Hay que apuntalar febrero”

Al igual que expresó la presidenta de la Cámara de Turismo esta semana, Viera busca que se extiendan los beneficios para el turismo interno, y en este sentido destacó que mantendrá reuniones con el MEF para evaluar diferentes posibilidades.

“Hemos planteado al MEF mantener durante la temporada la tasa cero en la hotelería para uruguayos. En los beneficios que se les otorga a los extranjeros está la devolución del 100% del IVA en gastronomía, y tienen tasa cero en hotelería y alquiler de auto, y a los uruguayos se les brinda la tasa básica de 10% en hotelería y 9% en restaurantes. Nosotros hemos venido planteado que excepcionalmente este verano se mantenga lo que se les da el resto del año a los uruguayos, que es la tasa cero de hotelería”, explicó el ministro.

“Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Cámara de Turismo y así lo voy a transmitir al Poder Ejecutivo. Es la necesidad de apuntalar febrero, porque el turismo es trabajo, moviliza a todos los demás sectores. Tenemos que apuntalarlo con algunas políticas, pero esto marca el inicio de una recuperación”, enfatizó.

Con respecto al avance de la temporada hasta el momento, Viera aseguró que no hay cifras oficiales, pero por los diálogos que ha tenido con diferentes operadores viene siendo una buena temporada de recuperación, aunque no se acerca a las cifras anteriores a la pandemia. “Diciembre y la primera quincena de enero fue considerada como un buen movimiento, tanto por operadores hoteleros como gastronómicos; no tanto por operadores inmobiliarios, que indican que hubo mucha actividad y presencia de propietarios pero que los alquileres de viviendas bajaron considerablemente”, informó.

Según Viera, hasta el momento han ingresado en el entorno de 200.000 extranjeros al país; 65% de ellos son argentinos, 20% brasileños y el resto de otras nacionalidades. Uno de los factores que perjudicaron el ingreso de visitantes de los países vecinos es el tipo de cambio, y también complicó la normativa sanitaria de fronteras, en particular la del gobierno brasileño de no permitir el ingreso de cruceros, por lo que en muchos casos, al sacar las paradas de Brasil también sacaron las de Uruguay. “La recuperación de ese sector quedará para la temporada que viene”, auguró el ministro.