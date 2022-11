El viernes fue el cambio de autoridades en la Junta Departamental de Maldonado (JDM). Como cada año, en una sesión extraordinaria los ediles votaron a la nueva mesa para el período noviembre 2022-noviembre 2023. En esta oportunidad, dejó la presidencia el edil del Partido Nacional (PN) Damián Tort y asumió su correligionario Darwin Correa.

A diferencia de la asunción de Tort a la presidencia, que fue elegido por unanimidad en el plenario, el nuevo presidente contó con 22 votos afirmativos (21 del PN y uno del Partido Colorado) pero no tuvo apoyo del Frente Amplio. La oposición propuso a la edila Marie Claire Millán como presidenta del legislativo departamental.

El Partido por la Victoria del Pueblo (567), Baluarte Progresista, Espacio 1946, el Partido Socialista (90), Fuerza Social Frenteamplista (718) y Asamblea Uruguay (2121) del FA emitieron un comunicado en rechazo ante la designación de Correa como presidente. En el texto señalan que la votación debe darse con “responsabilidad” y que el edil que asuma esta tarea “respete” la “libertad de expresión”, así como que garantice un ámbito “libre de violencia”. Para estos sectores de la oposición, Correa no cumple con los requisitos “mínimos” y, por tal motivo, “no comparten” la designación para este nuevo período.

“[Correa] fue condenado por agredir físicamente a un compañero edil por las palabras que este vertiera en sala en su función como legislador y haciendo uso de su banca. Nada nos asegura que un hecho como este no se repita teniendo en cuenta los antecedentes violentos del nominado”, se plantea en el documento. El nacionalista fue condenado a tres meses de prisión en libertad a prueba por el delito de lesiones personales dolosas tras golpear al edil frenteamplista Nelson Lages en la sesión de la JDM del 20 de octubre de 2020.

“Reconocemos el derecho del PN, de acuerdo a su votación, de designar la persona a ocupar la presidencia del cuerpo, más allá de esto, no es cualquiera que reúne las condiciones necesarias”, culmina el comunicado.

Las vicepresidencias -que sí fueron votadas por unanimidad- serán ocupadas por los nacionalistas Osvaldo Matteu y Florencia Acosta, y la tercera vicepresidencia por el edil colorado Luciano Fernández.

En rueda de prensa, Correa celebró el respaldo tanto de su partido como del Partido Colorado y auguró una “buena gestión” para la nueva mesa. Sobre los desafíos que tiene por delante, el presidente manifestó que “hay que salir a la calle” para que la gente pueda “conocer” a los ediles. “Los debates acá adentro a veces son estériles. Hay que salir a la calle, hay que juntar más promoción y dar más publicidad para que el edil sea más conocido”, expresó.

Por otra parte, adelantó que se crearán dos comisiones, una de asuntos intergubernamentales y otra sobre la que no brindó detalles. Correa indicó que se designará un departamento administrativo que siga el trabajo de los ediles, principalmente, los de la oposición, ya que es “muy importante”. Agregó que deben trabajar sobre los pedidos de informes que realizan desde el FA y no son contestados. “Hay mucho pedido de informes que no se responde y es necesario saber por qué no se hacen en los tiempos que corresponde”, señaló.

También fue consultado sobre su designación como presidente sin contar con el apoyo del FA. Al respecto, Correa respondió que es una decisión política que “respeta, pero no comparte”. “A pasado en otros momentos […] seguramente es porque no les gusto, pero es parte del sistema político, nosotros vamos a hacer una presidencia ecuánime para todos”.

Agregó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le envió un mensaje de felicitaciones por el nuevo desafío. En el cambio de autoridades de la JDM estuvo presente el intendente de Maldonado, Enrique Antía, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el diputado por Unión y Cambio, Rodrigo Blás, y varios alcaldes del departamento, entre otras autoridades nacionales y departamentales.