El jueves 30 de noviembre sesionó la Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado en la que participaron el empresario italiano e inversor del proyecto para San Rafael, Guiseppe Cipriani, y su abogado y apoderado del Grupo Cipriani en el país, Pablo Monsuárez, a través de una videollamada desde Qatar.

Según informó la diaria con base en fuentes de la Comisión de Obras, en esa reunión Cipriani adelantó que el empresario egipcio Naguib Sawiris, que iba a invertir en la construcción, según había anunciado el italiano, se retiró por las demoras en la aprobación del pliego en la Junta. Cabe recordar que el proyecto que está a estudio es el tercero que presentan los arquitectos, dado que en el transcurso de los años introdujeron varias modificaciones.

Horas más tarde, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, declaró en rueda de prensa que los ediles “salvo uno o dos” tienen confianza en que el proyecto “siga adelante”. “Yo también tengo confianza, nadie va a gastar una cifra tan grande, millonaria en dólares, así que ahí están obligados a hacer cosas. Una vez que se apruebe en la Junta, vamos a apurar y apretar lo que haya que apretar”, indicó el jefe comunal.

Sin embargo, según consta en el acta taquigráfica, a la que accedió la diaria, el empresario italiano advirtió que si la aprobación en el legislativo departamental continúa demorando, él también se retirará, al igual que el egipcio. “El inversionista [Sawiris] se fue porque hacía demasiado tiempo que estaba ahí parado”, explicó Cipriani. Luego advirtió: “Si esperamos un poquito más, se va también Cipriani”.

“¿Hoy estamos hablando de que el Grupo Cipriani es el inversionista de todo este complejo ‒por decirlo así‒ o de este emprendimiento?”, le preguntó el presidente de la Comisión de Obras, el edil nacionalista Luis Artola. “Sí, exactamente”, respondió el italiano.

Durante la sesión, varios ediles realizaron diferentes consultas a Cipriani sobre las etapas de construcción, la fecha de comienzo de las obras y si realmente cuenta con recursos para desarrollar la construcción.

“Estamos esperando a que sea aprobado el proyecto, y creo que podemos empezarlo ahora, en diciembre [...] Es una obra bastante importante, porque las fundaciones son bastante profundas. El muro colado necesita casi seis meses porque son 2,5 hectáreas de tierra. Tenemos todo listo para empezar. Tenemos ya la empresa brasileña […] Estamos absolutamente listos, esperando que se apruebe el proyecto. En base a lo que se apruebe, estaremos listos”, expresó.

Dudas

A pesar de ello, algunos ediles no se mostraron convencidos de que la obra se concrete y plantearon que en una reunión anterior, a la que asistió la arquitecta Carla Bechelli, integrante del estudio Viñoly, se les comunicó “otra cosa” sobre el inicio y la etapas de las obras.

“Lo que estoy pidiendo es que aclare a la Comisión por qué el doctor [Monsuárez] vino, dijo una cosa y la arquitecta dijo otra. Ahora el doctor vuelve a afirmar lo que él dijo. No sabemos quién está diciendo la verdad. Si el presidente y el resto de la Comisión están de acuerdo, me parece que deberíamos citar la semana que viene a la arquitecta a la Comisión para que nos explique”, manifestó el edil por el Partido Nacional (PN) José Luis Sánchez.

En esa misma línea, Sánchez continuó: “Yo le digo la verdad, doctor, yo no dije que usted estuviera mintiendo, el tema es que hace tres o cuatro años que estamos con este proyecto, hace tres o cuatro años que le estamos diciendo a la gente de Maldonado que esta obra se va a hacer y no se hace”. “El tema es que acá las cosas no están claras”, concluyó.

Monsuárez respondió que ahora “está la oportunidad” de que las obras comiencen en diciembre. “Se los está diciendo Cipriani, está todo listo para empezar”, sostuvo.

“Hace dos años o tres que estamos en lo mismo también, que empezaba en diciembre”, retrucó Sánchez. Eso mismo reiteró el edil nacionalista Cristian Estela, quien ironizó: “Hace dos años decían que empezaba en diciembre, ya van tres años que empezaba en diciembre, pero no dijeron en qué diciembre”.

Sobre la habilitación del casino y el juego online, varios ediles, tanto del PN como del Frente Amplio (FA), le recordaron a Cipriani que en 2018 el proyecto quedó aprobado, antes de la pandemia, pero que en esa oportunidad tampoco comenzaron las obras.

“Inseguridad y falta de credibilidad”

El edil por el FA Leonardo Delgado dijo: “La seguridad que queremos tener no es por nosotros, sino por la población del departamento, justamente, porque ustedes entenderán que, cuando se prometen miles y miles de puestos de trabajo para el departamento de Maldonado, pasan cuatro años y la obra no se concreta, la incertidumbre sigue”. En esa línea, Delgado indicó que la noticia de la salida del egipcio genera más incertidumbre y por eso la comisión le solicita a Cipriani “garantías”.

Por su parte, el edil nacionalista Alexandro Infante también cuestionó la concreción de la obra. “Acá se prometieron miles de puestos de trabajo a cuenta de esa gran inversión y se prometieron cosas que no se cumplieron. De hecho, hoy en día es uno de los proyectos más cuestionados del departamento […] Lo que usted ha transmitido con este proyecto solamente es inseguridad y falta de credibilidad. Esa falta de credibilidad es con usted, es con la intendencia y es con los ediles, que lo apoyamos convencidos de lo que se iba a hacer”, expresó.

“Ahora nos dice que, si no nos apuramos, de vuelta se va el inversor. No sabemos cuál es el inversor, no nos ha dicho cuál es el inversor nuevo que tiene. Quiero recordarle que este proyecto entró a la Junta Departamental hace cuatro meses y usted dice que, si no nos apuramos, [...] que si no se lo aprobamos ya, ¿se va?”, consultó.

El edil le solicitó al empresario que lo “convenza nuevamente” para votar de manera positiva el proyecto San Rafael. “Señor Cipriani, convénzame nuevamente de que vote este proyecto y convenza a la gente de Maldonado de que lo tenemos que aprobar”.

Artola le consultó a Cipriani si tenía alguna respuesta para darle a Infante. El empresario respondió que no y se finalizó la comunicación.