Durante el referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en Maldonado, votó 87,1% del electorado; hubo 1.581 (1,27%) votos en blanco y 5.184 (4,18%) anulados. Con la totalidad de circuitos escrutados, la Corte Electoral arrojó que el No consiguió 68.430 votos y el Sí 47.542. En términos porcentuales, el No triunfó con 55,21% de las adhesiones, frente al 38,36% que alcanzó el Sí. Las cifras son cercanas a las del balotaje de 2019, cuando la fórmula Lacalle Pou-Argimón llegó a 60,34% de los votos y Martínez-Villar logró 39,66%.

Sobre las 22.15 del domingo la victoria del No era irreversible y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, celebró el resultado.“Nos deja muy contentos por el enorme esfuerzo de toda la barra de militantes que se trilló todos los barrios y habló con todos los vecinos. Hicimos una gran votación acá en Maldonado”, expresó Antía a Telenoche de Canal 4. En su proyección, las cifras finales iban a ser 60% del No contra 40% del Sí, es decir, el mismo resultado del último balotaje. No obstante, el No se ubicó casi cinco puntos por debajo de lo esperado por el intendente, sin contar los votos en blanco.

Consultado por la paridad de la votación entre ambas opciones, dijo que le “sorprendió un poco”. “Pensé que iba a ser un poco superior [el resultado para el No]. Vamos a andar cerca del 4% entre el voto en blanco y el anulado. Creo que también es una buena señal, hay que seguir gobernando”, evaluó.

Por último, resaltó que ganó el No, “a pesar de todo lo que ensuciaron en la campaña y de todo lo que mintieron” los promotores del Sí. “Donde nos dé el tiempo para gobernar, se va a afianzar la confianza de la gente”, vaticinó.

La jornada de elección

Los principales dirigentes políticos de Maldonado votaron antes del mediodía. Antía lo hizo a las 10.30 en la Liga de Fomento de Punta del Este. En rueda de prensa, contó que su primer discurso político fue por el plebiscito del No en la dictadura. “Ahora estamos por el No de vuelta aquí, después de muchas votaciones entre medio, gracias a dios”, expresó.

“Estamos respaldando al gobierno nacional, que está haciendo en esta ley su programa de gobierno, prácticamente. No tenemos más remedio que decirlo así, claramente. Porque se empezaron a discutir artículos y se terminó cuestionando al gobierno, y esto es algo que nosotros tenemos que decir hoy: vinimos a respaldar al gobierno, es muy importante para Maldonado que eso pase”, agregó.

“Yo tengo unos cuantos años, pero me faltan muchas [elecciones] porque me faltan todas las de la dictadura. Pero tenemos varios plebiscitos y tenemos la obligación de custodiar esta democracia divina que tenemos, que nos permite ser un país diferente”, dijo. Luego anunció que durante el día recorrería “baluartes” del departamento, algo que ha “sido siempre costumbre”, y que se pondría a disposición para transportar a quienes tuvieran dificultades para concurrir a los circuitos de votación.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio en Maldonado, Silvana Amoroso, sufragó en el Hemocentro de Maldonado a las 11.30. Allí celebró que el referéndum es “un día muy especial” y uno de los “actos más importantes de la democracia”. Además, señaló que se trata de la “culminación de un año y medio de trabajo, que ha sido muy intenso”.

Tras la recolección de firmas, que consideró una “hazaña” del Sí, observó que en la última etapa previa a la elección encontró “una buena receptividad de las personas” del departamento en el “puerta a puerta”.