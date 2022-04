No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El edil del Partido Colorado (PC) Ignacio Garateguy presentó una denuncia por la extracción ilegal de agua en la Laguna del Diario por parte de una empresa privada. El documento fue presentado, este martes, en la Junta Departamental de Maldonado y está dirigido al intendente, Enrique Antía, a las direcciones generales de Gestión Ambiental y Tránsito de la intendencia, al Ministerio de Ambiente (MA), a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y a Presidencia.

Es la segunda denuncia por este asunto que realiza el edil. En octubre del año pasado advirtió que dos empresas del rubro de la construcción cargaban tanques con agua dulce de la laguna para uso propio. Tras el reclamo, los técnicos de Dinagua comprobaron que los privados no contaban con los permisos, por lo que el MA los intimó a suspender la actividad. No obstante, el diputado colorado Eduardo Elinger anunció, en noviembre, que los representantes del PC en Maldonado seguirían “muy de cerca” este tema.

En esta oportunidad, la empresa que incurre en la extracción de agua mediante camiones cisternas también pertenece al rubro de la construcción de obras viales. Según contó Garateguy, de lunes a viernes se observa la presencia de los camiones del privado, que retiran hasta cuatro tanques de agua por día. A diferencia del año pasado, cuando los camiones llegaban a la orilla de la laguna con “discrecionalidad” desde las calles vecinales del barrio Pinares -aunque dejando a su paso pozos y baches-, esta vez acceden a la laguna “directamente” por la Ruta Interbalnearia, señaló el edil.

“Los hechos se reiteran: camiones cisternas -ahora de otra empresa-, que vuelven a extraer agua de la Laguna del Diario”, lamentó durante su alocución. Criticó que el gobierno departamental “invierte abultadas sumas de dinero de los contribuyentes para preservar áreas naturales”, pero, por otro lado, permite el “saqueo y la devastación”.

“¿Será que hay impacto ambiental de primera o VIP [cuando se trata de] construcciones en zona costera, por ejemplo, en José Ignacio y La Barra; y de segunda [cuando son] recursos naturales como los de este caso, en el que se erosiona un recurso invaluable en la más absoluta impunidad? ¿Es este el ‘Uruguay Natural’ que vendemos? ¿Maldonado construye futuro o lo destruye?”, cuestionó Garateguy en alusión al eslogan “Construyendo futuro”, de la actual administración departamental.

“Tenemos conocimiento de que las multas que se aplican son insignificantes y que no reparan los daños de lo que debemos preservar no para nosotros, sino para las futuras generaciones”, consideró. Por otra parte, opinó que el gobierno no puede “improvisar” sobre las políticas ambientales o “permitir” que empresas privadas continúen realizando estas acciones bajo la “tibia respuesta”, que implica la multa en su opinión.

En esa línea, exhortó a la comuna a colocar cartelería para notificar a los privados sobre la prohibición de la extracción de agua y solicitó la intervención “urgente” de las autoridades para que realicen “fuertes controles”.