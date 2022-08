Este lunes, mientras los bomberos continúan trabajando en controlar por completo el incendio que se inició el sábado en el shopping de Punta del Este, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, mantiene reuniones con empresarios y trabajadores. Según dijo en rueda de prensa, tras el encuentro con los dueños de los establecimientos, se estudiará la posibilidad de crear un seguro de paro especial que abarque a los cerca de 2.000 trabajadores afectados.

Es una “situación que lamentamos mucho, lamentamos además porque castiga a un sector que viene con un golpe fuerte de la pandemia, con la interrupción de actividades de forma permanente durante un tiempo y por la incertidumbre que existe hoy en los hogares de estos trabajadores. También, por supuesto, de los locales, pero lo que le corresponde al Ministerio de Trabajo es ver qué alternativas tenemos para trabajadores que, más allá de cuál sea el alcance de los daños del shopping, que todavía está en evaluación, sin duda van a tener una interrupción de actividades”, dijo Mieres.

En ese sentido, transmitió que van “a poner a andar los mecanismos más amplios que podamos para sostener la situación de los trabajadores. El instrumento es el seguro de paro común, que tiene algunos requisitos que también podemos reducir para abarcar al conjunto de los trabajadores, a través de una fórmula de seguro de paro especial; lo estamos estudiando. Estuvimos conversando con los representantes de estas empresas y lo vamos a hacer con Fuecys, el sindicato del comercio, y en el correr del día vamos a terminar de definir la fórmula concreta”.

Saber cuántos trabajadores necesitarían ampararse en el seguro especial es difícil, comentó Mieres, porque depende de los “requisitos de tiempo y cotización, y eso hoy nadie lo sabe. Lo que sabemos, sí, es que hay un número estimado de trabajadores afectados del orden de 2.000”, apuntó, y agregó que “el seguro de paro es para trabajadores formales en relación de dependencia”.

“La idea es encontrar alguna fórmula, que hay, y diseñarla, porque, por ejemplo, trabajadores que tengan cotización por menos de seis meses y son mensuales no tendrían en el régimen general acceso al seguro de paro, lo mismo los que tienen menos de determinado número de jornales, y en esos casos estamos pensando en hacer alguna flexibilización, como ha ocurrido en muchos otros casos”, explicó el ministro.

Con respecto al período de tiempo que abarca el seguro, Mieres destacó: “El que corresponde por las reglas generales es de cuatro meses como máximo, pero en los regímenes especiales puede llegar a cubrir hasta un año. De todas maneras no es una decisión tomada. El objetivo es amparar a estos trabajadores mientras demore la situación de suspensión de actividad”.

Mieres subrayó que “si el lugar de trabajo no está habilitado, no [se] tiene forma de trabajar”, por lo que los trabajadores no deberían ser convocados a hacerlo. Sin embargo, matizó al decir que “puede ser que haya convocatoria a algunos trabajadores porque las empresas tienen que reordenar sus cosas, tienen tareas de logística que asumir, administrativas, un gerente de una empresa tiene que estar trabajando para ver qué hacen en los próximos días”.

“Si están a la orden de la empresa y la empresa los convoca, ellos están trabajando y esos días los cobran. Si los trabajadores siguen trabajando, cobran; si los trabajadores no están trabajando, entramos en la situación de que tienen derecho al seguro de paro común si tienen la antigüedad suficiente, y si no la tienen estamos evaluando la posibilidad de crear el seguro de paro especial”, resumió el ministro.