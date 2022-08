El retorno de Darío Pérez al Partido Nacional (PN) de Maldonado ha generado repercusiones políticas a diferentes niveles, entre otras cosas porque su llegada coincide con una discusión que recién arranca en la interna blanca de ese departamento: la sucesión del intendente Enrique Antía, que ya no puede aspirar a la reelección.

Uno de los nombres cantados para esa competencia es el diputado y líder de Unión y Cambio, Rodrigo Blás, que aspiraría por tercera vez a ocupar ese cargo. “Nuestro sector es el segundo más votado de Maldonado. Tenemos un espacio definido y ahora empezamos un proceso para revitalizar ideas y marcar vigencia, del que surgirán los candidatos del sector. ¿Si quiero ser? Claro que quiero, es mi deseo. Ser intendente de Maldonado ha sido siempre parte de mi objetivo político”, reconoció Blás, sin rodeos, en diálogo con la diaria.

Blás es el principal referente del Herrerismo en Maldonado y sus votos fueron clave para la acumulación nacional de esa lista al Senado. Su grupo tiene cinco ediles en la Junta Departamental, y también pertenecen al espacio los alcaldes de Solís Grande (Patricia Martínez), Piriápolis (René Graña) y Garzón (Nazareno Lazo), la directora departamental del Mides (Magdalena Zumarán), el director nacional de Vialidad (Hernán Ciganda) y varios directores de la administración de Antía.

El diputado calificó la llegada de Pérez como una “buena noticia” para el PN, que ahora deberá “allanar los caminos” para que el exdiputado frenteamplista encuentre un espacio “que colme sus expectativas”.

La comuna informó en abril que Pérez asumirá la coordinación de un plan piloto de tratamiento y prevención de adicciones, un puesto que le ofreció Antía. Dos meses después, el exlíder de Cabildo 1813 anunció la creación de un nuevo sector dentro del PN, con la participación de otros exreferentes de aquel grupo frenteamplista, como el director de Patrimonio de la Intendencia de Maldonado, Andrés de León.

“La venida de Darío no es la venida de cualquiera, y estamos para ayudarlo a que se sienta lo más bienvenido posible. Y luego las elecciones internas determinarán qué lugar tendrá cada uno dentro del PN. Lo que sí me parece importante, en el caso de Darío o quien sea que venga, es que debemos tener claro que el éxito del PN en Maldonado se debe a la unidad del movimiento coordinado entre los distintos sectores”, puntualizó Blás.

En su opinión, la unidad interna “es el bien más importante a cuidar”, ya que de ella depende “el éxito del PN y la continuidad al frente de la Intendencia de Maldonado”. El líder de Unión y Cambio reconoció que llegaron a esa conclusión “tras años de disputas” con el sector de Antía.

“Hoy participamos activamente en la acción de gobierno, con ideas y con gente. Tenemos una relación excelente con Coqui [Antía], a quien conozco hace 40 años. Tuvimos diferencias, pero hemos mantenido la unidad en períodos electorales y en el gobierno. Lo aprendimos todos y lo queremos continuar, es lo que tenemos que transmitirles a todos los que vengan, sean quienes sean”, manifestó.

Consultado acerca de si era una referencia a los problemas que tuvo Pérez con el exintendente Óscar de los Santos o con la bancada frenteamplista, Blás respondió: “En cualquier conflicto hay dos partes, y yo no voy a decir que alguien es conflictivo porque tuvo conflictos, porque de repente el problema está en que estaba en un lugar que no lo escuchaban. Lo que Darío tiene que tener claro, y sé que lo tiene, es que en el PN de Maldonado hay un intercambio de ideas fluido y esa es la forma en que funcionamos. Ni Darío ni nadie va a tener un problema por no sentirse escuchado. Luego podemos tener diferencias por tal o cual tema, pero el PN de Maldonado también ha aprendido a manejarlas con discreción y respeto”.

“Darío se sale de la vaina”

A mediados de julio un avión recorrió los cielos de Punta del Este con un llamativo cartel. La leyenda decía “Luis Eduardo intendente”, en referencia al actual secretario general de la IM, Luis Eduardo Pereira, dirigente de Todos por Maldonado y uno de los hombres de confianza de Antía.

En una entrevista con FM Gente, Pereira descartó cualquier responsabilidad con el avión y dijo que la persona que lo contrató “lo quiere bien pero no sabe un ápice de tiempos políticos”. Pereira se refirió a una posible candidatura de Pérez en mayo de 2025: “Darío se sale de la vaina, me imagino que debe estar con mucha ansiedad. Pero primero tiene que hacer gestión en ASSE y afianzarse”.

El 7 de julio, un periodista de Búsqueda le preguntó a Antía si veía a Pérez como un posible sucesor. El caudillo blanco respondió: “Si la gente lo dice así en las internas, será. Y si no, será un colaborador más. En Maldonado no pensamos digitar nada [...] Hay que valorizar lo que es una elección interna, dar el espacio para que todos aquellos que quieran servir se postulen. Ahí voy a estar yo, apoyando a aquellos que diga la comunidad”.

Blás no sabe si Pérez quiere ser candidato a intendente, pero sí tiene claro que los nombres se definen en la interna y “las mayorías populares son las que ordenan”.

“No existen ni existieron ni van a existir los autoproclamados. Hay un filtro que es la gente, más allá de que uno se pueda salir de la vaina. No creo ni en sucesiones ni en herederos ni en espacios señalados. Los espacios se los genera uno mismo y la gente decide. El que gana dirige, el otro empuja y a veces tiene la suerte de poder marcar una idea o mejorar otra. Así funciona el PN, y es lo que queremos mantener”, ratificó el líder de Unión y Cambio.