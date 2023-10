Integrantes de la Comunidad Israelita Punta del Este Maldonado Uruguay (Cipemu) se manifestaron este martes frente a la escultura de Los Dedos, en la playa Brava de Punta del Este, para apoyar a Israel ante el conflicto entre este país y el grupo islamista Hamas.

Con banderas de Israel, entre 800 y 1.000 personas participaron en la movilización en reclamo de paz, en el que acompañaron el dolor de las víctimas que perdieron la vida en las últimas horas y para que Hamas libere a los israelitas que tiene secuestrados.

El secretario general de Cipemu, Rolando Rozenblum, manifestó en diálogo con la diaria que Punta del Este “no queda lejana” a esta situación de conflicto, debido a la comunidad “muy activa” que reside en el departamento. Por tal motivo organizaron esta convocatoria “abierta a toda la población y plural”, ya que para Rozenblum el enfrentamiento y las muertes ocasionadas trascienden religiones.

Detalló que participaron rabinos, evangélicos, integrantes de la iglesia católica, políticos y vecinos que se concentraron allí frente al monumento de Los Dedos, donde se realizó un “homenaje a los caídos” e intercambiaron sobre cómo “promover la paz”.

“Para el pueblo judío lo que ha ocurrido durante esta semana equivale a un 11 de setiembre americano. Desde el Holocausto no había tantas muertes de judíos en tan poco tiempo, no hay precedentes de ninguna guerra. Fue un ataque terrorista perpetrado por un Estado [...] esto fue planeado y organizado con ayuda de Irán”, dijo.

La invitación abierta a la movilización de esta tarde, según indicó el integrante de Cipemu, fue porque “este problema no es solamente de los judíos, porque ellos [Hamas] razonan que los que no piensen como ellos deben ser eliminados del mapa. Esto no es territorial, después de Israel vendrán por el mundo moderno, podrán golpear tu puerta”, subrayó.

En otra línea, entre varias declaraciones de apoyo a Israel por parte de agrupaciones políticas, dirigentes y jerarcas, el PIT_CNT emitió un comunicado en el que condenó “el ataque terrorista perpetuado por Hamas contra civiles israelíes inocentes”. Sin embargo, el texto no soslayó que “Israel hostiga en forma permanente al pueblo palestino” y “genera un caldo de cultivo” para el terrorismo y acciones violentas.

En respuesta, Rozenblum manifestó que Cipemu rechaza toda declaración de la central sindical y explicó que el agua, la electricidad y los alimentos que consume Palestina pasan por Israel. Además exhortó a que la población se informe al respecto y no dé su opinión sobre un tema que “no se conoce”.