Durante el debate, Federico Martínez y Adolfo Varela intercambiaron acusaciones personales sobre presuntos pedidos de favores políticos, estafas, y apropiación de bancas.

Al principio, Varela dijo que estaba de acuerdo con el planteo y deslizó que le parecía “interesante el cambio de discurso, ya que antes era negacionista” de los problemas de seguridad.

Entonces sacó a colación el pasado blanco de Martínez: “Cuando el edil era militante del Partido Nacional venía a la Junta, entre 2015 y 2010, cuando planteábamos los problemas de seguridad que se estaban generando. En aquel momento hubo una ida y venida constante de jefes de Policía porque el gobierno no dio pie en bola”, fustigó.

Martínez no soslayó los comentarios y, apenas pudo, respondió. Primero sugirió que Varela erró a las fechas y después lanzó la frase detonante de una discusión que se prolongó por un buen rato: “Nunca tuve problema con mi conducta, no he tenido que salir en un programa de investigación nacional ni me le quedo con la banca a nadie”.

Aludía, veladamente, a las denuncias que aparecieron en 2022 en el programa Santo y seña, que presentó a Varela como autor de una estafa por intermedio de la empresa de criptomonedas Inbierto, algo que el blanco negó y explicó en aquel momento, sin consecuencias. Martínez también se refería a que Varela tiene una banca de Unión y Cambio, sector del que luego se apartó.

En su contraataque, Varela acusó a Martínez de “no entender el juego político” e ir “al ataque personal por cuestiones privadas”. “No tengo una sola escritura en un juzgado o comisaría en mi contra”, se defendió. Después sostuvo que, cuando pertenecía al PN, Martínez pedía favores políticos a sus correligionarios: “Venía a la Junta a pedir que lo metiéramos en una empresa. Sólo sabe ser empleado, porque nunca salió a emprender solo. Está bien que se haya ido del PN; no queremos esa gente”.

Incansable, castigó a su opositor por ser “candidato de un sector [La Patriada] que ocupa la banca de un sector [Convergencia Progresista-Lista 738] al que ya no pertenece”. Tampoco dejó pasar que Martínez es edil suplente: “Para ser edil hay que sacar listas, votos, y llegar a la Junta como vengo llegando desde hace 20 años”, dijo, y sugirió que ambos salieran “a otro lado” para discutir los temas personales.

El presidente de la corporación, Alexandro Infante, tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos. Los invitó a “terminar con el jueguito” y asumir “las consecuencias” de embarcarse en esa situación. Mientras los ediles seguían cruzando comentarios fuera de micrófonos, Infante propuso votar otros asuntos y a los pocos minutos terminó la sesión.