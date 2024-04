El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que rechaza la iniciativa colorada de convocar a un plebiscito para regular los ingresos a las intendencias porque el proyecto del senador Adrián Peña no considera las características de cada intendencia y “viola la autonomía” de los gobiernos departamentales.

Entrevistado en Informativo Carve, Antía dijo que las intendencias no fueron consultadas y que se “englobó” un asunto que debe resolverse “por ley y no por [una reforma de la] Constitución”. Después consideró que el precandidato colorado Robert Silva, quien retomó la causa tras el fallecimiento de Peña, tiene experiencia en educación, pero no sobre el funcionamiento de las intendencias.

“Me gustaría tener una reunión con él para ubicarlo en el mapa, porque se están violando autonomías de las intendencias. Cada intendencia tiene resoluciones por estatuto que hay que respetar. ¿Cómo se hace con eso? Silva tendrá experiencia en educación, pero no en temas municipales. De hecho, no hay ningún intendente de su sector”, apuntó Antía.

Consultado sobre cómo es el caso de Maldonado, el jerarca departamental contó que se trata de un sistema regulado mediante un estatuto que fue inscrito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y acordado con el sindicato de trabajadores municipales.

“Tenemos concursos, llamados y también la posibilidad de que un porcentaje pueda ingresarlos el intendente. Pero son cargos para ese período, no permanentes. Del total de ingresos por concurso, tenemos un 8% de ingresos directos”, describió.

Si bien se mostró de acuerdo con “transparentar lo más posible los ingresos”, enfatizó que esto debe hacerse mediante una ley que permita que “un equis porcentaje” de los ingresos sea por designación directa. “En Maldonado anda bárbaro ese tema y somos quienes más cumplimos. De hecho, los concursos los utilizamos cuando llamamos a administrativos, a inspectores, pero no para cargos puntuales técnicos que uno precisa”, concluyó.