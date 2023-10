El lado C combina material audiovisual con una charla abierta sobre aspectos desconocidos o poco conocidos de la trayectoria artística y la vida personal del argentino Diego Capusotto. Nancy Giampaolo oficia como entrevistadora, llevando la velada hacia anécdotas, problemas, alegrías, tristezas y eventos inesperados, en un formato similar al realizado por otros grandes cómicos del mundo.

“Nunca tuve redes, por lo menos oficiales. Una red personal para comentar qué me está pasando en el día a día o intercambiar opiniones nunca tuve. No es que la tuve y la dejé, simplemente no está en mi intención. Prefiero el contacto directo. Esto de alguna manera se produce casi como una especie de biocomedia porque es autorreferencial, es una charla en la que el público está claramente informado de que es una charla, no son personajes teatrales ni mucho menos”, comentó Capusotto a la diaria antes de presentar la propuesta por primera vez en Uruguay en marzo pasado.

Con una trayectoria que abarca programas de televisión inolvidables, como Chachacha, Todo x 2 pesos y Peter Capusotto y sus videos, junto a películas y obras de teatro, Capusotto asegura que hoy la política se ejerce casi como una especie de paso de comedia y también desde las redes sociales. “En mi caso, siendo actor, prefiero contactar con el público fuera de las redes en un ámbito presencial y cercano”.

Giampaolo ha dicho en varios medios argentinos que El lado C “es un híbrido entre la realidad y la ficción”. Para quienes son fans de Capusotto y su trabajo, el material audiovisual “vale oro porque no tienen forma de verlo en otro contexto”, destaca.

El lado C va este miércoles 18, a las 21.00, en el teatro Cantegril (calle Prado, Cantegril Country Club) con entradas desde $ 860 hasta $ 1.960 que se adquieren a través de Redtickets.