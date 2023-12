El intendente de Canelones y precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, fustigó en Maldonado al precandidato blanco Álvaro Delgado, quien esta semana prometió que si accede al gobierno no subirá los impuestos.

“Cuando uno dice eso es porque no sabe nada o porque busca un atajo para convencer. Si la primera propuesta de un candidato es que no subirá impuestos, nos está subestimando. Por eso le digo a la población que no se deje engañar por los anuncios de la derecha. Este de los impuestos es el discurso más fácil de una campaña, que suele ser utilizado por una derecha populista”, comentó Orsi, consultado en una rueda de prensa sobre los dichos del postulante mejor posicionado en la interna blanca.

“La derecha tiene dos discursos a nivel mundial: ‘nosotros no subimos impuestos’ y ‘nosotros resolvemos los problemas de seguridad’; no hace ninguna de las dos cosas, pero es un discurso fácil y simple que genera adhesiones”, amplió Orsi. Tras ser interrogado varias veces sobre cuál sería su estrategia económica si accede al gobierno, respondió con ironía: “Yo no voy a subir impuestos, voy a multiplicar los sueldos por diez, no va a subir nunca una tarifa; es más, voy a regalar la nafta”.

De inmediato aclaró que la economía debe tener “un manejo serio” y determinar hacia dónde se orientan los impuestos y a qué población se quiere beneficiar, y añadió: “lo que más perjudicó en Uruguay fue el IVA, porque se direccionó al consumo y cuando eso ocurre se perjudica a la mayoría. Cualquiera acepta que se tiene que aportar en base a lo que cada uno puede, pero acá la gran reforma impositiva la hizo el FA en 2007 y creo que no hay que modificar nada más”.

Orsi enfatizó que la población no soporta más impuestos y que él si se plantea achicar el gasto público, “hay que ser muy cuidadoso porque cae sobre la espalda de quienes menos tienen”. “La salida es estimular la innovación y las inversiones”, opinó.

Campaña dura y elecciones parejas

En otro orden, el precandidato pidió a la militancia frenteamplista que se comporte con “mucha paciencia y tranquilidad” y que en las internas de junio apueste a una buena votación, aunque no sea obligatoria. También observó que la próxima será “una campaña muy dura” —que terminará en elecciones “parejas”— en la cual la clave será mantener “la humildad de asumir los errores cometidos y escuchar a otros”. “Si lo logramos, la ciudadanía recibirá la propuesta”, consideró.

En cuanto al encuentro organizado por La Patriada, agrupación que en principio buscó atraer a militantes de diferentes partidos, sostuvo que “se consolidó como un espacio frenteamplista más, con mucho arraigo en el interior”.

“Con el interior es un diálogo distinto, porque asumimos que hemos estado en el debe y las estructuras centrales a veces no dieron respuesta. Esta es una herramienta más del FA que recibe propuestas muy variadas”, indicó. La actividad “a micrófono abierto” tuvo lugar en el local central de La Patriada en Maldonado, con la participación del dirigente nacional Alberto Scavarelli y el edil Federico Martínez entre los militantes departamentales.